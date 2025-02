Alerta de la AEMET sobre Madrid: lo que llega hoy no es normal y se va a alargar

La AEMET lanza una alerta sobre Madrid, lo que llega hoy no es normal y se va a alargar durante unos días. Debemos empezar a prepararnos para dar paso a un invierno que realmente puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante, pero lo que llega es un cambio que puede ser lo que marque una diferencia en todos los sentidos. El corazón de España se prepara para un giro radical en el tiempo que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Estamos viviendo un invierno que trae una serie de novedades destacadas que debemos tener en cuenta u que quizás hasta ahora no habíamos ni esperado. Es hora de visualizar una destacada nueva realidad que puede ser la que nos afecte de lleno en estos últimos días de la semana. Hemos iniciado un mes y quizás lo que nos llegará más delante es una situación radicalmente diferente que puede convertirse en un espejismo. La estabilidad será con algunos detalles que realmente no esperaríamos, por lo que, quizás, tocará ver lo que sucede a largo plazo. Toma nota de lo que llega a Madrid y quizás no esperaríamos a estas alturas del año.

La AEMET lanza una alerta sobre Madrid

La capital de España y su entorno se mantendrá en alerta ante la llegada de un fenómeno poco común. Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que marque unas jornadas del mes de febrero que debemos tener en cuenta.

La AEMET está muy pendientes de una serie de detalles que quizás hasta ahora no habíamos visto en el cielo. Después de unos días marcados por el tren de borrascas, lo que está a punto de llegar será algo que realmente puede acabar siendo destacado.

El descenso de las temperaturas será lo que marcará la presencia de cada vez más heladas. Estos elementos que pueden acabar siendo los que marquen un tiempo de grandes cambios a que nos enfrentaremos con la llegada de una situación poco común.

Cada vez debemos estar más pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno en estos días. Estaremos pendientes de un tiempo que será lo que marcará la diferencia en todos los sentidos. El tiempo será un elemento fundamental.

Lo que llega hoy no es normal

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas. Lo que nos espera es una situación que puede llegar a ser especialmente complicado con algunos detalles que pueden afectar de lleno a esta ciudad, comunidad central y a todo el país. Tocará estar pendientes de lo que llegar.

Tal y como nos explican: «Nuboso o cubierto. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de la Sierra. Probables lluvias y chubascos. Cota de nieve alrededor de 1000 metros. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso generalizado, que puede llegar a ser notable. Heladas débiles generalizadas, excepto en el suroeste. Viento flojo variable».

Para el resto de España la previsión es muy similar: «Este día se espera que persista una situación de estabilidad en la Península y Baleares bajo la influencia de un amplio anticiclón que abarca gran parte del continente europeo, predominando en consecuencia los cielos despejados sin precipitaciones. Únicamente en el norte de Galicia y Cantábrico los restos de un frente poco activo dejarán intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil dispersa. Asimismo, podría darse algún chubasco ocasional en Melilla. En Canarias, predominio de cielos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto.

Probables brumas y nieblas matinales en el Cantábrico oriental y meseta Norte, donde podrían ser localmente espesas y engelantes. También podría darse algún banco de niebla en el Ebro, depresiones del nordeste, valles de la meseta Sur e interiores de Galicia. Probable calima en las islas Canarias orientales».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico oriental, Pirineos e Ibérica, con aumentos en Galicia y pocos cambios en el resto. Las mínimas aumentarán en el noroeste de Galicia, el Ebro, Pirineos y Estrecho, con descensos en litorales del extremo sureste peninsular y pocos cambios en el resto. Las heladas seguirán afectando a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular, así como a montañas del sureste y al este de la meseta Sur, sin descartarse en Mallorca. Se prevén de moderadas a fuertes en la cordillera Cantábrica, Pirineos, Ibérica y en áreas de la meseta Norte.

Soplará tramontana en Ampurdán y de componente norte de Baleares, cierzo en el Ebro, levante en el Estrecho y Alborán, y también viento de componente este en el Cantábrico y norte de Galicia. No se descartan los intervalos de fuerte en el Estrecho, Ampurdán y litorales del norte de Galicia. Vientos flojos de dirección variable con predominio de la componente este en el resto. En Canarias continuará el alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas».