Alba Carrillo desvela su paraíso secreto en Ávila: «Esto es lujo y no un hotel de cinco estrellas»

En medio de las típicas estampas veraniegas de playas turquesas y destinos internacionales, Alba Carrillo ha decidido dar una lección de cómo encontrar la verdadera felicidad en la simplicidad. La modelo y colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores un rincón muy especial que, según sus propias palabras, supera a cualquier lujo convencional: el pequeño y pintoresco pueblo de Nava del Barco, en Ávila. En estos momentos hay que destacar que la buena reputación de Alba no deja de crecer precisamente por este tipo de detalles. Siempre está dispuesta a compartir sus secretos con sus fans y lo hace desde la más absoluta humildad.

Ubicado en la región de Castilla y León, Nava del Barco es una localidad que, según los datos más recientes, cuenta con una población de apenas 98 habitantes. Para Alba, este sitio no es solo un lugar de descanso, sino su «paraíso personal» y «el único sitio del mundo donde realmente puede desconectar». La ex mujer de Feliciano López ha mostrado en numerosas ocasiones que, para ella, el lujo no siempre se mide en estrellas de hotel o servicios exclusivos, sino en la calidad de los momentos vividos.

Durante el mes de agosto, cuando muchos famosos eligen destinos exóticos o lujosos resorts, Alba Carrillo ha demostrado que la verdadera satisfacción puede encontrarse cerca de casa. En lugar de optar por playas tropicales o escapadas internacionales, la colaboradora de televisión ha decidido disfrutar de los placeres sencillos y auténticos que su pueblo natal tiene para ofrecer. En su cuenta de Instagram, ha lanzado una sección especial llamada ‘deleites de agosto’, en la que comparte pequeños momentos que, a su modo de ver, son los verdaderos tesoros de la vida.

Así está siendo el verano de Alba Carrillo

Entre las imágenes que ha publicado se encuentran escenas cotidianas que resaltan la belleza de lo sencillo: una visita al único bar del pueblo que permanece abierto, excursiones para comprar dulces en localidades cercanas, y noches de cine bajo las estrellas proyectadas en una fachada local mientras se sienta en los bancos de la iglesia. Estos detalles revelan una faceta más personal de Carrillo, mostrando que la felicidad puede encontrarse en las cosas más simples y cercanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

No obstante, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de sus seguidores es la manera en que la modelo disfruta del verano en Ávila. En un contraste marcado con las altas temperaturas que asolan gran parte de España, Alba ha destacado un placer especial que solo su pueblo puede ofrecer: la posibilidad de cenar con un jersey y dar un paseo nocturno mientras se duerme bajo un edredón. «En este rincón de Gredos, donde la ola de calor parece no llegar, encuentro una forma de lujo que supera a cualquier hotel de cinco estrellas», ha compartido en redes sociales.

Este lugar tiene un significado profundo para Alba Carrillo, pues no solo es el escenario de sus recuerdos infantiles más preciados, también el sitio donde ha celebrado momentos importantes de su vida familiar. Entre estos recuerdos, destaca el de su hijo Lucas, a quien le celebró su Comunión en este mismo pueblo. La conexión emocional con Nava del Barco es evidente, y es claro que la modelo valora enormemente los momentos compartidos en este entorno familiar y acogedor.

Además de disfrutar de su propio paraíso, Carrillo ha pasado tiempo con su madre, Lucía Pariente, y su fiel compañero canino, ‘Fresh’. Las fotografías y relatos compartidos en sus redes sociales reflejan un verano lleno de alegría, donde la compañía de seres queridos y el entorno natural han sido los verdaderos protagonistas.

El lado más humano de Alba Carrillo

En un mundo donde el lujo a menudo se asocia con el ostentoso y el exclusivo, Alba Carrillo ha demostrado que el verdadero valor puede encontrarse en los rincones más sencillos. Su elección de pasar el verano en Nava del Barco es una celebración de la vida simple y una prueba de que la felicidad puede encontrarse en los pequeños placeres de cada día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

A pesar de ser una estrella de la televisión, Alba Carrillo nunca se ha comportado como tal, al contrario. Ha sido la primera en dar un paso adelante cuando se quedó sin trabajo. Dejó claro que tenía gastos, como todo el mundo, y que necesitaba encontrar un proyecto. Se marchó de Mediaset y enseguida encontró su hueco en TVE, donde ha ido creciendo poco a poco.

Alba fichó por un conocido programa de cocina y más adelante empezó a ser colaboradora de distintos espacios de la cadena pública. La ex de Fonsi Nieto tiene mucho talento y también ha usado sus redes para lanzar su propio programa, ‘El salón de té’. En este espacio ha llegado a entrevistar a su padre, una persona que siempre se ha negado a aparecer en los medios.