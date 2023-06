El agua de grifo de estas dos ciudades están siendo noticia: ¿qué está pasando?

La OCU ha analizado el agua del grifo de estas dos ciudades que están siendo noticia por la composición del agua que beben sus habitantes. Hay lugares en los que el simple hecho de abrir el grifo ya nos supone la llegada de una oleada de olor o de sabor. Dependerá de los sistemas o de cómo se trate el agua el hecho de obtener un mejor resultado. En teoría el agua del grifo es apta para el consumo, algo que deberemos tenerlo en cuenta, aunque algunas veces optamos solo por agua embotellada.

Están siendo noticia el agua del grifo de estas dos ciudades

Hay dos ciudades cuya agua analizada por la OCU ha destacado, se trata de Zaragoza y Teruel. La OCU ha analizado el agua de las provincias españolas que ha acabado destacando por su dureza. Según sea más o menos dura, una capacidad que se mide en base de unos baremos que debemos tener en cuenta.

Esta dureza se mide en función de la concentración de compuestos minerales que hay en una determinada cantidad de agua, en particular sales de magnesio y calcio. Cuanto más blanda es el agua, menos cantidad de sales o viceversa, al ser más dura, tendrá más cantidad de este tipo de sales.

La dureza influye en los electrodomésticos y en la forma en la que el agua les afecta. Es importante también en este sentido, además de para el consumo humano que de igual forma es un básico. Para poder determinar la escala de mayor a menor dureza se usan los grados franceses. Hay solo dos provincias que superan los 40º y son Zaragoza y Teruel.

La OCU ha querido dejar claro que se trata de agua apta para el consumo humano, tal y com dice en dicho informe: «es de calidad y no tiene contaminantes en la mayoría de las poblaciones de España». No se diferencia apenas con el agua embotellada, siendo un agua perfectamente bebible que es analizada una y otra vez por los especialistas.

Podremos disfrutar de un buen baso de agua del grifo en casi toda España. Para ahorrar un poco y no tener que cargar con el agua que llevamos a todas partes, podemos consumir el agua del grifo. Zaragoza y Teruel son las ciudades o las provincias con mayor cantidad de sales, unos datos que completan el mapa que ha creado la OCU.