La AEMET vuelve a jugársela tras su fracaso con la DANA: algo raro está pasando y avisan

La AEMET se la vuelve a jugar tras su fracaso con la DANA, algo raro está pasando en nuestro país y debemos estar muy atentos a estos cambios. La situación en España está lejos de normalizarse, vivimos unos días complicados en los que todo cambia y acabará siendo lo que marque la diferencia. Por lo que avanzamos ante un otoño que llega en algunas partes a pasos agigantados. Mientras que en otras parece que el verano no nos quiere abandonar. El país se partirá en dos en estos próximos días.

Algo raro está pasando en España según la AEMET

Esta semana , según las anomalías del modelo del @ECMWF , se espera sea más húmeda y fría de lo normal en el centro y oeste de la península. pic.twitter.com/7ZOjAMMLMa — AEMET (@AEMET_Esp) September 4, 2023

Este otoño que parece que llega en el centro del país, será casi inexistente en otros puntos que se aferran al verano. La realidad es que más allá de que durante las horas centrales del día vivamos una situación de altas temperaturas, el resto de la jornada será mejor no dejarse la chaqueta en casa.

La AEMET ha señalado que nos esperan: “según las anomalías del modelo del @ECMWF, se espera sea más húmeda y fría de lo normal en el centro y oeste de la península.” Es decir, vamos a vivir unas jornadas que acabarán siendo radicalmente distintas a las que dejamos atrás hace apenas unos días.

Hemos salido de la cuarta ola de calor y nos enfrentamos de nuevo a un descenso de las temperaturas que en algunos casos ha sido en picado. Dejando unos valores nunca vistos para estos primeros días de septiembre. Este mes no podía haber empezado peor, sino más bien todo lo contrario.

Se ha llegado a unas cifras que no son nada buenas, el termómetro ha descendido tanto en el norte que estamos ante una situación más propia de un avanzado otoño que de un verano que no quiere marcharse. La AEMET ha lanzado un aviso con un mapa que no deja lugar a dudas sobre la anomalía que estamos viviendo.

El tiempo cambia y lo hace con estos giros radicales que nos alejan de la estabilidad y del calor y nos lanzan directamente a una bajada significativa de las temperaturas. Medio país estará por debajo de lo que sería habitual para esta época del año, con unas cifras que no son las que corresponderían para esta época del año en el corazón de España.