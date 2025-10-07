Adiós al buen tiempo: lluvias muy fuertes a partir de mañana en ésta parte de España

Lluvias fuertes a partir de mañana lo que nos espera puede ser terrible, se acaba el buen tiempo en esta parte de España. El país entero se prepara para dar rienda suelta a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con algunos detalles que pueden ser los que aparecerán a partir de ahora. Parece que el buen tiempo pasará a la historia de forma casi definitiva, en su lugar, vamos a tener que enfrentarnos a un destacado cambio de ciclo que puede acabar generando más de una sorpresa.

Es importante estar pendientes de un tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Nos espera un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una semana que para muchos supone el cambio de tendencia que todos desearíamos, de cara a un otoño que puede acabar siendo la antesala de algo más. Sin duda alguna, tocará saber qué es lo que nos espera a través de la previsión del tiempo de la AEMET.

El buen tiempo se despide

Tendremos que decirle adiós de forma definitiva a un buen tiempo que parece que tiene los días contados. En su lugar, vamos a tener que afrontar un destacado cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente. Lo que va a pasar a partir de ahora puede ser determinante.

Es hora de ver qué es lo que va a pasar con este tiempo que puede acabar convirtiéndose en algo muy diferente. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar con unas cifras que pueden acabar siendo mucho peor de lo establecido.

Estos días de casi verano que han llegado a algunos puntos del país, tienen las horas contadas, en unos momentos en los que quizás tocará estar muy pendientes de determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta, será mejor que no nos confiemos, lo que puede pasar a partir de ahora pone los pelos de punta en todos los sentidos. Tocará saber qué nos dice esta previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por momentos.

Esta parte de España se prepara para estas fuertes lluvias

Las lluvias van a ser las grandes protagonistas de estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser determinante. Será mejor que empecemos a preparar el paraguas para lo que está a punto de pasar, un importante cambio que acabará siendo importante en estas partes del país.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Se prevén precipitaciones en el Cantábrico y tercio norte de Galicia, menos probables al sur de la comunidad, y sin descartarse en zonas aledañas. En el resto intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en regiones del nordeste y Estrecho. Por la tarde se espera nubosidad de evolución en los principales entornos de montaña, ambas mesetas y tercio este peninsular, con probables chubascos y tormentas en la Ibérica, sistema Central, Cantábrica, Pirineo oriental y amplias zonas del centro este peninsular. Podrán ser localmente fuertes en la Comunidad de Valencia, extremo este de Castilla-La Mancha y zonas de Ibérica sur. Con baja probabilidad también podrían afectar a las Béticas orientales, litorales de Cataluña o Baleares. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto. Probables nieblas matinales en Galicia, Estrecho y Cataluña, sin descartarse en Baleares, Melilla y sureste peninsular. Probables nieblas vespertinas en zonas altas del interior del Cantábrico y sureste de Galicia. Calima en altura en Canarias».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas máximas descenderán en la Ibérica y en la mayor parte de los tercios oeste y norte peninsulares, notablemente en el Cantábrico interior y nordeste de Galicia. Aumentos en Canarias, valle del Ebro aragonés y Costa del Sol, ligeros en el resto de litorales mediterráneos. Mínimas en descenso en el extremo oeste peninsular, con predominio de los aumentos en el centro y mitad norte así como en Baleares. Pocos cambios térmicos en el resto. Alisio en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas. Vientos moderados del norte en las costas gallegas; flojos en el resto, con predominio de la componente sur en la fachada oriental peninsular e islas Pitiusas, la oeste en la vertiente atlántica sur y la norte en el resto, con intervalos moderados en el Ebro, meseta Norte, Cantábrico occidental y golfo de Cádiz. En Alborán flojo aumentando a moderado de poniente».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas localmente fuertes en la Comunidad Valencia, extremo este de Castilla-La Mancha y zonas de Ibérica sur. Descenso localmente notable de las temperaturas máximas en el interior del Cantábrico y nordeste de Galicia. Probables rachas muy fuertes de alisio en Canarias».