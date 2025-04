La actriz de ‘La que se avecina’ que quiso dejar la serie: «Me ponían verde»

Cuando desvelemos el nombre de la protagonista de esta noticia habrá más de uno que se quede sin palabras: Petra Martínez. Hoy por hoy es una figura indiscutible dentro del elenco de La que se avecina. Sin embargo, la actriz vivió una etapa complicada al poco tiempo de incorporarse a la popular comedia televisiva. Durante su participación en el pódcast Mister Chaise Longe, conducido por su compañero Nacho Guerreros (Koke en la serie), ha hablado con total franqueza sobre un momento delicado que pudo haber cambiado su carrera en la ficción: su intención de abandonar el proyecto por la reacción negativa que despertó su personaje entre algunos espectadores.

Doña Fina, el papel que interpreta desde hace nueve temporadas, no fue recibida con los brazos abiertos en un inicio. «Me quise ir de La que se avecina porque cuando llegué me ponían verde», ha confesado. De esta forma ha confirmado la presión que llegó a sentir en aquel momento. No se trató de una decisión impulsiva ni un simple malestar pasajero: Petra llegó incluso a comunicarle su intención de abandonar la serie directamente a su creador, Alberto Caballero.

Su conversación con Alberto Caballero

Lo que motivó esta reflexión fue el efecto que tuvieron sobre ella los comentarios que circulaban por las redes sociales. A pesar de no tener presencia en plataformas como Instagram o Twitter, alguien de su entorno le comentó que muchos usuarios estaban criticándola duramente. Este rechazo inicial afectó profundamente a la actriz andaluza, quien valoró la posibilidad de irse para no perjudicar el desarrollo de la serie. Según sus palabras, llegó a decir: «Me voy porque voy a jorobar la serie y que yo no quiero que esto se vaya al… que me voy».

Fue entonces cuando Alberto Caballero tomó cartas en el asunto y le transmitió un mensaje tranquilizador: le aseguró que, con el tiempo, el público acabaría aceptando y queriendo a su personaje. La historia dio un giro positivo y, con el paso de las temporadas, Petra se convirtió en uno de los pilares del reparto, ganándose el respeto y la admiración del público.

La comprensión de sus compañeros fue clave para superar ese momento. Nacho Guerreros le ha mostrado su apoyo en la conversación durante el pódcast, reconociendo que no es fácil incorporarse a una serie con tantos seguidores acostumbrados a un reparto estable: «Es verdad que cuando llegaste tuviste cierto conflicto quizá con el público… ¿Te costó un poco, no?».

Actualmente esa etapa parece muy lejana. La intérprete es una de las más queridas por los fans y su personaje se ha vuelto emblemático en el universo de la serie. «Petra Martínez es adorable y la AMAMOS», escribió Guerreros en sus redes sociales, dejando constancia del aprecio que siente por ella tras tantos años de trabajo conjunto.

La fuerza de ‘La que se avecina’

La que se avecina no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que sigue reinventándose. Con 15 temporadas ya emitidas y una nueva entrega en preparación, el proyecto continúa su curso. A lo largo de los años, algunos actores han optado por cerrar su etapa en la serie. Uno de los casos más recientes ha sido el de Fernando Tejero, quien explicó que su decisión de dejar el programa respondió a la sensación de rutina y a su necesidad de buscar nuevos horizontes profesionales.

La marcha de algunos rostros conocidos ha alimentado el debate sobre el desgaste natural de las series de larga duración. A pesar de todo, el núcleo central de la comedia sigue fuerte y Petra Martínez representa uno de esos pilares que, tras una etapa incierta, se consolidaron con fuerza.

El duro golpe de Petra Martínez

Fuera del plató, la actriz ha atravesado momentos muy duros. El pasado 2 de marzo falleció Juan Margallo, su marido y compañero de vida durante décadas. El mundo de la interpretación perdió a un referente del teatro y Petra sufrió una pérdida profunda a nivel personal. El vínculo entre ambos fue admirado tanto dentro como fuera del entorno artístico.

Durante un emotivo homenaje celebrado en el Teatro de la Comedia de Madrid, la actriz agradeció el reconocimiento que recibió su marido por parte de instituciones y compañeros de profesión. «Ha recibido el cariño de verdad. Yo creo que de todos los sitios», comentó con emoción, destacando el carácter comprometido y pacífico de Margallo. Lo describió como un hombre revolucionario, pero profundamente respetuoso, que dejó una huella imborrable.

Petra también habló también sobre la soledad tras la pérdida, y cómo encuentra consuelo en las pequeñas rutinas y el apoyo de los amigos. «Ahora es un poco triste… Pero bueno, tengo muchos amigos. Vienen a tomar café conmigo», comentó. Este homenaje fue una despedida simbólica para Margallo y una celebración de su legado. A través de sus palabras, Petra evidenció el orgullo por todo lo que su marido aportó al teatro español y agradeció las muestras de afecto que ha recibido de distintas entidades.