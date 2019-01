La peor noticia: encuentran el cuerpo sin vida de Julen

Los equipos de rescate desplegados para rescatar a Julen del pozo en el que cayó en la localidad de Totalán (Málaga) han dado aviso de que finalmente han encontrado el cuerpo del pequeño sin vida.

Tras varios días, en los que equipos de rescate han trabajado de manera incansable, los miembros de la Brigada de Salvamento Minero han completado este viernes la galería horizontal para acceder al lugar del pozo en el que se esperaba encontrar al niño, a 71 metros de profundidad, bajo un tapón de tierra compacta.

Fuentes del operativo de rescate han informado de que, a la 1,25 horas de esta madrugada del sábado, los equipos han logrado acceder al punto del pozo donde se buscaba a Julen y han localizado el cuerpo sin vida del pequeño, que será evacuado hasta la superficie.

La dureza del terreno ha hecho necesario que los miembros del grupo de desactivación de explosivos Tedax de la Guardia Civil realizaran varias microvoladuras controladas, con el fin de completar los trabajos.

La familia informó el pasado 13 de enero, en torno a las 14.00 horas, a los servicios de emergencia de que el niño había caído en el pozo, un orificio de prospección para buscar agua, por lo que se activó un dispositivo de rescate en el que han participado un centenar de efectivos.

Pelo de Julen en el pozo

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, confirmó que se había hallado pelo en el pozo de Totalán (Málaga) donde se cree que está el pequeño Julen y que las pruebas de ADN confirman que pertenecen al niño de dos años.

“Se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil certifican que es del niño. Nos da una cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo”, explicó Gómez de Celis en la cadena SER.

También el director de la Guardia Civil, Félix Azón, reveló en un desayuno informativo en Madrid que equipos de rescate han encontrado restos biológicos donde se busca al niño.

La esperanza de un padre destrozado

José Roselló, que compareció ante los periodistas acompañado por Juan José Cortés, padre de Mariluz, pidió que “no paren hasta sacar” al pequeño de “donde está”. “Que esto no decaiga hasta que podamos sacarlo con vida de ahí”, ha asegurado.

Agradeció a todas las empresas que colaboran y a la Guardia Civil. “Si me he quejado es que no han tenido medios en un primer momento”, precisó. “Estoy viendo un poco de luz y están avanzando”, manifestó el angustiado padre.