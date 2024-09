El regreso de ‘Crepúsculo’: la nueva serie animada de la obra ‘Sol de medianoche’

La publicación de la novela Crepúsculo de Stephenie Meyer en 2005 fue el punto de partida de una saga que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo y y también derivó en la adaptación cinematográfica de este universo a cinco películas. Crepúsculo, la primera novela de la saga se ha traducido a 37 idiomas y ha vendido más de 25 millones de ejemplares y la primera adaptación al cine de la saga también fue un éxito de taquilla. Hace unos días, después de varios meses de rumores, la plataforma de streaming Netflix ha confirmado que una nueva serie ambientada en el universo de Crepúsculo (Twilight) está en marcha. Además, Netflix ha confirmado que esta nueva entrada en la famosa franquicia tendrá un formato animado, será producida por Lionsgate Television y cubrirá los acontecimientos de la novela Sol de medianoche (Midnight Sun) de Stephenie Meyer publicada en 2020.

La novela Sol de Medianoche es una secuela de Crepúsculo escrita también por la escritora Stephenie Meyer. En este nuevo libro publicado en 2020 se relatan los eventos de este libro desde la perspectiva de Edward Cullen, un vampiro adolescente. Hay que tener en cuenta que en la primera novela todo se narra desde la perspectiva de Bella Swan. Después de muchos problemas, entre ellos la filtración de 12 capítulos del libro y la coincidencia en 2015 con el lanzamiento de Grey, al final Sol de Medianoche se publicó por fin el 4 de agosto de 2020.

Cuando estaba a punto de publicarse esta novela después de esos contratiempos la escritora Stephenie Meyer explicó en su web: «Trabajar en un libro durante más de trece años es una experiencia extraña. No soy la misma persona que era entonces. Mis hijos han crecido. Mi espalda se volvió rara. El mundo es un lugar diferente. Solo puedo imaginar todas las cosas que han cambiado para ustedes. Pero completar Midnight Sun me ha traído de vuelta esos primeros días de Twilight cuando conocí a muchos de ustedes… «.

Lo que sabemos de la serie Sol de Medianoche

Lo primero que tenemos que decir es que el proyecto todavía está en fases iniciales de producción y que todavía no se baraja ninguna fecha de estreno en Netflix para esta nueva serie ambientada en el universo de Crepúsculo. Esta nueva serie de animación va a retomar los eventos de la primera novela de la saga Crepúsculo y su adaptación cinematográfica de 2008, pero a través del punto de vista de Edward Cullen, el vampiro adolescente.

El pasado 5 de septiembre en una de sus redes sociales se anunciaba la nueva serie de animación de esta manera: “Nos pinchan y no sangramos. Midnight Sun, una serie de animación basada en la novela de Stephenie Meyer, que cuenta la historia de Crepúsculo desde la perspectiva de Edward Cullen, está desarrollándose”.

Lo que está claro es que la escritora Stephenie Meyer, autora de la prolífica saga literaria de vampiros, participará en el proyecto como productora. También se ha confirmado que Sinead Daly, conocida por su trabajo en Tell Me Lies y The Walking Dead: World Beyond, será también productora ejecutiva y guionista. Lo que no está claro es si los actores protagonistas de la saga como Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner o cualquiera de las otras estrellas de la saga Crepúsculo.

Hay que tener en cuenta que la primera vez que saltaron los rumores sobre una posible serie ambientada en el universo de Crepúsculo fue en abril de 2023. En ese momento trascendió que Lionsgate estaba interesada en llevar a cabo una serie de la franquicia de fantasía adolescente. Los detalles eran pocos en ese entonces y no fue hasta marzo de este año que supimos que la serie seguía en desarrollo y que tendría un formato de animación.

Las películas de la saga Crepúsculo en Netflix

La primera película de la saga de vampiros con más éxito del siglo XXI se estrenó en 2008 y su última cinta La saga Crepúsculo: Amanecer – Parte 2 en 2012. Desde entonces no se ha vuelto a producir ninguna película sobre la conocida saga de vampiros. En las cinco películas el personaje de Edward Cullen fue interpretado por el actor Robert Pattinson, aunque la historia siempre se contaba desde la perspectiva de Bella Swan (Kristen Stewart). También en el reparto estaba el actor Edward Cullen, que interpretaba el papel de un vampiro adolescente.

Las cinco películas de esta saga Crepúsculo (2008), Crepúsculo: Luna nueva (2009), Crepúsculo: Eclipse (2010), Crepúsculo: Amanecer – Parte 1 (2011) y Crepúsculo: Amanecer – Parte 2 se pueden ver en las plataformas de streaming Netflix y Disney+ y, por ahora, nos tendremos que contentar con volver a disfrutar de las aventuras de estos vampiros hasta que se estrene la serie de animación.