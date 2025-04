Adiós a la Semana Santa en estas zonas: el aviso de los expertos que lo arruina todo

Un serio aviso lo arruina todo, le diremos adiós a la Semana Santa en estas zonas del país que nos invitan a estar muy pendientes de cada cambio. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar por una serie de elementos que son fundamentales en esta época del año. Ese aire libre que buscamos, lo podemos tener más cerca de lo que nos imaginaríamos, pero con ciertas novedades destacadas que quizás no pensábamos que fueran tan destacadas.

La inestabilidad puede convertirse en un problema, a medida que llegue ese cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas próximas jornadas que nos están esperando. Sin duda alguna, nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos hagan reaccionar ante esta situación del todo inesperada. Tenemos por delante un importante aviso que nos hace despedirnos de la Semana Santa. Los mapas del tiempo pueden darnos más de una sorpresa inesperada que tocará ver llegar a una velocidad que quizás no esperaríamos. Es momento de afrontar un giro que debemos empezar a mentalizarnos, que tendremos por delante.

El aviso de los expertos que lo arruina todo

La Semana Santa son uno de los momentos del año que más esperamos y que debe acabar siendo el que marque una diferencia importante. Con algunas novedades que debemos empezar a tener en cuenta y sin duda alguna, acabará siendo el que marque estas próximas jornadas.

Afrontaremos una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos hagan reaccionar a tiempo. Podemos reorganizar las excursiones o simplemente ir en busca de algunos elementos que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en un destacado cambio que puede ser el que nos acompañará en estas jornadas.

El mal tiempo puede ser un problema para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario. Deberemos empezar a visualizar un destacado cambio de ciclo que quizás hasta la fecha no esperaríamos que tuviéramos tan cerca. Las lluvias se han convertido en la gran amenaza que puede acabar siendo la que marque unas jornadas cargadas de emotividad. Una semana festiva que puede suponer ese cambio de rumbo que quizás hasta ahora pensábamos que no teníamos.

Desde el portal de El Tiempo nos explican con pelos y señales las últimas actualizaciones de unos mapas del tiempo que parece que traen novedades destacadas. Son muchos los que nos invitan a mirar a un cielo que parece que cambia por momentos.

Tal y como nos explican: «La incertidumbre para el inicio del mes de abril es muy alta pero aún más si ponemos el foco en el tiempo que hará en Semana Santa. Los cambios en la salida de los modelos son constantes y muy drásticos. Las tendencias que nos muestra la última actualización sugieren nuevos cambios en cuanto a precipitaciones y temperaturas».

Las lluvias parece que serán las auténticas protagonistas: «En cuanto a la precipitación, se prevé que, en Canarias, Andalucía, Región de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de la Comunidad Valenciana, registren una Semana Santa 2025 ligeramente más lluviosa de lo habitual. Esta situación podría afectar a los planes al aire libre y a las tradicionales procesiones. En el resto de la península y Baleares tendríamos valores normales en cuanto a precipitaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, según los registros históricos, existe de media un 80 % de probabilidad de que la lluvia esté presente en algún momento de la Semana Santa en España. Esto no implica precipitaciones diarias ni generalizadas. La clave estará en cuándo y dónde se concentren los episodios de inestabilidad. Las zonas con mayor probabilidad de lluvia, según la media climática, se sitúan en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra y el norte de Castilla y León, donde las acumulaciones medias de abril oscilan entre 100 y 150 mm. Las zonas más secas en esta época del año son Murcia, Almería y las islas orientales de Canarias, con valores mensuales entre 10 y 30 mm. El resto del país suele registrar entre 30 y 75 mm de precipitación en abril».

La buena noticia es que podremos hacer el cambio de armario: «Respecto a las temperaturas, la mayor parte del territorio español se mantendría dentro de los valores normales, aunque con algunas excepciones. Tan solo en Baleares y Canarias podrían registrar temperaturas ligeramente superiores a las habituales. Hay que tener en cuenta sobre las temperaturas «normales» en esta época del año que los valores medios en España varían notablemente según la región. En el interior peninsular predominan los valores más bajos, con localidades como Molina de Aragón y Burgos rondando los 9 °C, mientras que otras zonas frías incluyen Ávila, León, Palencia o Teruel. Las temperaturas más suaves se registran en la costa norte y algunas zonas del interior, entre 10 °C y 15 °C, mientras que en el sur, el este y Canarias son más cálidas, con medias cercanas a los 18 °C–20 °C, como ocurre en Sevilla o en el archipiélago canario».