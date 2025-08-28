Fact checked

Según el Informe Pharmalive sobre tendencias en las oficinas de farmacia españolas elaborado por Alliance Healthcare, los productos para los mareos han aumentado sus ventas en un 15% en unidades y un 18% en valores este mes de julio, en comparación con el mismo período del año anterior.

Este crecimiento se puede relacionar con el aumento de los desplazamientos durante las vacaciones de verano, los trayectos largos en coche, avión o barco, así como con las altas temperaturas y el calor propios de esta época, factores que favorecen la aparición de mareos y vértigos. En este contexto, muchos consumidores recurren a la farmacia en busca de soluciones que les permitan disfrutar de sus viajes y actividades estivales sin molestias.

La venta de productos relacionados con alteraciones del sueño también ha experimentado un crecimiento del 14% en unidades y 15% en valores, que podría estar justificado por la exposición solar y las altas temperaturas de esta temporada, que dificultan el descanso nocturno y pueden provocar insomnio o interrupciones en la calidad del sueño.

Más cuidado capilar en verano

Con las elevadas temperaturas y el aumento de la exposición solar propias del mes de julio, ha aumentado la preocupación por el cuidado y la salud del cabello. Muchas personas optan por complementar su rutina con productos que previenen o alivian los efectos del sol, el cloro o el mar, recurriendo especialmente a soluciones de nutricosmética capilar para fortalecerlo desde el interior y mejorar su aspecto.

Esto ha provocado un aumento en la venta de productos capilares del 1% en unidades y del 9% en valores respecto al mes de julio de 2024. En este sentido, destacan notablemente los medicamentos de nutricosmética capilar destinados a fortalecer el cabello y mejorar su salud, que han registrado un crecimiento del 72%.