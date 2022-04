Cuando se piensa en tener un bebé, hay muchas dudas e ilusiones. Pero no siempre se tiene en cuenta si el cuerpo está preparado para ello. Hay gasto de energía y el cuerpo cambia. Por esto es importante dar un mayor aporte nutricional en este etapa de la vida. Mira las vitaminas clave que no pueden faltar en el embarazo.

Y más si sabemos que 7 de cada 10 mujeres no se alimentan adecuadamente y 3 de cada 10 no cambian su dieta durante la gestación. No se trata de comer más, sino de comer mejor.

Las vitaminas clave que no pueden faltar en el embarazo

El ácido fólico

Es una vitamina B necesaria para todo el mundo. Según los nutricionistas de Nutritienda, hablamos de folatos, que son nutrientes esenciales que solo pueden incorporarse ingiriéndolos, es decir, el cuerpo humano no es capaz de sintetizarlos. La podemos encontrar en vegetales de hoja verde oscuro, como las espinacas y las acelgas, también en la col y el brócoli, naranjas y otras frutas.

Es normal que el médico recomienda suplementos de este mineral ya antes del embarazo.

Vitamina A

Su déficit puede causar parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. Aunque la vitamina A se encuentra en altas dosis en el hígado de los animales, no conviene ingerirlo en esta etapa. Se puede conseguir consumiendo huevos, leche, mantequilla, vegetales y frutas con colores vivos como mango, melocotón, albaricoque, calabaza, zanahoria, tomate y pimiento.

Vitamina D

Sus funciones son contribuir en la correcta absorción del calcio y el fósforo. Se puede obtener vitamina D a través de alimentos o en productos fortificados con ella, como leches especiales, bebidas vegetales y zumos. El cuerpo produce vitamina D cuando se recibe sol.

Vitaminas C y E

En la dieta mediterránea es raro que exista déficit, pero hay que vigilar que se obtienen los niveles recomendados con una ingesta suficiente de frutas como el kiwi, fresas, naranjas, mandarinas o limones, pimientos rojos y verdes, brócoli, aguacates, tomates, nueces, aceite de oliva y fibra.

Vitamina K

Tiene que ver con la coagulación. Se encuentra en muchos alimentos, como berzas, espinacas, lombarda, coles de Bruselas, repollo, berros, brócoli, espárragos, nabo, remolacha, aceites vegetales, en frutas como el kiwi, ciruelas, moras, peras, aguacates y arándanos, carnes magras, queso y huevos.

Ácidos grasos omega-3

Son necesarios durante el embarazo. Resultan necesarios en la protección celular y son componentes de la retina, el cerebro… Para las embarazadas son muy importantes porque reducen el riesgo de hipertensión, ayudan al desarrollo del cerebro del bebé, disminuyen la probabilidad de partos prematuros, entre otros beneficios.