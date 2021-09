El virus de la Covid muta y ahora hay una nueva variante Mu que preocupa especialmente a la OMS y a Europa. Viene de Colombia y parece que ya hay casos en España. ¿Qué características tiene? ¿Es más contagiosa?

Si creíamos que nos íbamos a librar del virus de una vez por todas, íbamos equivocados. Aún con vacuna, este virus muta y podría no proteger frente a las nuevas variantes que van surgiendo. Ahora Mu es una variante de interés por todos los organismos internacionales y en España hay decenas de casos, algo todavía incipiente, pero sí se extiende porque en Estados Unidos es cada vez más importante.

¿Qué sabemos de ella?

No tanto, pero según el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), podría dar también resultados positivos en algunos de los métodos de cribado que se utilizan para estas dos variantes hallando de Beta y Gamma. Presenta también mutaciones compatibles con aumento de la transmisibilidad.

El medio Los Angeles Times establece que, de momento, Mu representa menos del 1% de los casos de Covid-19 a nivel internacional. En Colombia, podría ser responsable del 39% de las infecciones.

Pero sí comienza a ser de fuerte interés en Europa, porque ya se ha detectado en una decena de países, entre ellos España.

Preocupación por Mu en Estados Unidos

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, en una entrevista para el canal CBS, remarcó que, de momento, la cepa Mu no representa «una amenaza inmediata», pese a que las autoridades sanitarias estadounidenses «toman muy en serio» todas las variantes.

Podría escapar a la protección de las vacunas

Todavía no es nada seguro, pero podría ser capaz de evadir la protección que brindan algunos tipos de anticuerpos y de las vacunas, según Fauci. Pero todavía no tiene datos suficientes para determinar la eficacia de las vacunas anticovid contra la variante Mu, si bien señaló que una tercera dosis de refuerzo resultó ser «muy eficaz» contra todas las cepas estudiadas.

En cualquier caso, el epidemiólogo recalca que, de momento, la cepa Mu no representa «una amenaza inmediata», pese a que las autoridades sanitarias estadounidenses «toman muy en serio» todas las variantes.

Recordemos que esta tercera dosis de momento está dirigida a los inmunodeprimidos y por tanto no se da a la población general. Desde la OMS ya dijeron que lo importante es vacunar a muchos otros países que no han llegado ni a una dosis. Esto es algo global y la OMS tiene claro que el virus no se erradicará mientras esté en los diversos países.