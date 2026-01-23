Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Durante su visita a Davos para participar en la conferencia anual del Foro Económico Mundial, Donald Trump, de 79 años, firmó este jueves la Junta de la Paz mostrando buen ánimo. La ceremonia contó con la presencia de Javier Milei, aunque los fotógrafos no tardaron en captar un detalle que llamó la atención: moretones visibles en sus manos, que reavivaron las especulaciones sobre su salud. Al ser consultado sobre el tema en el avión oficial Air Force One, Trump minimizó las marcas y ofreció su propia explicación. «Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón», añadió.

Así, el presidente de Estados Unidos ha vuelto a ser foco de la atención pública tras aparecer con moretones visibles en las manos durante sus actividades en Davos. Las imágenes avivaron el debate sobre su estado de salud, y esta vez el diagnóstico que ofreció Karoline Leavitt, asesora Trump, el pasado día 17 de junio —más allá de simples hematomas— fue el de insuficiencia venosa crónica (IVC), un trastorno circulatorio común en personas de edad avanzada.

La insuficiencia venosa crónica es una condición en la que las venas, especialmente de las piernas, tienen dificultades para retornar la sangre al corazón de manera eficiente, debido al mal funcionamiento de las válvulas venosas que regulan el flujo sanguíneo. Con la edad, estas válvulas se debilitan y permiten que la sangre se acumule, lo que puede llevar a inflamación, cambios en la piel, venas varicosas e incluso pequeños hematomas.

Este problema venoso es particularmente frecuente en personas mayores de 70 años. Los expertos coinciden en que el paso del tiempo es uno de los principales factores de riesgo, junto con antecedentes familiares, sedentarismo, sobrepeso y periodos prolongados de estar sentado o de pie. En el caso de Trump, la Casa Blanca y su equipo médico han señalado que, tras someterse a estudios vasculares exhaustivos, no se encontraron indicios de «trombosis venosa profunda ni de otras enfermedades arteriales graves», lo que sugiere que la IVC que padece es «benigna y corriente» para alguien de su edad.

Régimen preventivo: aspirina

Además de la insuficiencia venosa, los moretones observados en las manos también han sido vinculados al uso frecuente de aspirina, un medicamento que el presidente toma como parte de un régimen preventivo cardiovascular. Al parecer, Trump toma 325 miligramos de aspirina diariamente, un hábito sostenido desde hace 25 años. Y, es que, la aspirina puede aumentar la fragilidad de los capilares y hacer más probables los hematomas incluso con impactos menores, como apretones de manos vigorosos.

Desde el punto de vista clínico, la IVC no suele ser una afección grave por sí misma, pero sí requiere atención y manejo adecuados, sobre todo en edades avanzadas. Entre sus síntomas constantes se encuentran la sensación de pesadez o dolor en las piernas tras estar de pie, edemas, cambios en el color de la piel y la aparición de venas varicosas visibles. Si no se trata, la presión venosa elevada puede aumentar el riesgo de complicaciones como úlceras o infecciones cutáneas.

En definitiva, aunque la insuficiencia venosa crónica es una dolencia frecuente y en muchos casos manejable, su presencia en un líder de alto perfil como Trump hace que la atención pública y médica esté más atenta a cualquier señal sobre su salud general, en especial dada su edad.

Me golpeé en la mesa

Esta vez, durante el vuelo de regreso desde el Foro Económico Mundial en Suiza, a Trump le preguntaron sobre los moretones visibles en sus manos.

«Me golpeé con la mesa», respondió a los periodistas a bordo del Air Force One, restando importancia al hematoma.

«Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón», añadió.

En diciembre, el médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, aseguró que el sistema cardiovascular de Trump «en general» se encuentra en excelente estado, tras los resultados de una resonancia magnética realizada en octubre.