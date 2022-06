Todo sobre el síndrome de Ramsay Hunt, el virus que padece Justin Bieber

El cantante Justin Bieber ha explicado en sus redes que padece el síndrome de Ramsay Hunt, un virus que le paraliza una parte de su cara y que le impide, por el momento, mover partes de su rostro. Se llama también herpes zóster ótico. Conozcamos qué es el síndrome de Ramsay Hunt.

En las redes sociales, el cantante ha dado a conocer que esta infección ha atacado al nervio de la oreja, nervios faciales, y ha causado parálisis en mi cara.

El síndrome Ramsay Hunt

Según el medio Medline Plus, hablamos de una erupción dolorosa alrededor del oído, en la cara o en la boca. Ocurre cuando el virus de la varicela-zóster infecta un nervio en la cabeza. Es el mismo virus que causa la varicela y el herpes zóster (culebrilla).

En las personas con este síndrome, se cree que este virus infecta el nervio facial cercano al oído interno, lo cual lleva a que se presente irritación e hinchazón del nervio. El trastorno afecta principalmente a adultos.

Se apunta a que la pérdida auditiva y la parálisis facial asociadas con este síndrome pueden llegar a ser temporales, pero se han dado casos donde también puede no irse.

En el vídeo explicativo, Justin Bieber informaba que presenta dificultad para cerrar un ojo, entre otros: «Cada vez es más difícil comer, lo que está siendo extremadamente frustrante».

Síntomas generales

Medline Plus indica que entre los síntomas es destacar:

Dolor severo en el oído

Erupción dolorosa en el tímpano, en el conducto auditivo externo, en el lóbulo de la oreja, en la lengua o en el paladar en el lado del nervio afectado.

Hipoacusia en un lado

Sensación de que las cosas están girando alrededor (vértigo)

Debilidad en un lado de la cara que causa dificultad para cerrar un ojo, comer (el alimento se cae por el lado de la comisura débil de la boca), hacer expresiones o muecas y movimientos finos de la cara, al igual que descolgamiento facial y parálisis en un lado de la cara

Por qué le ha salido este virus a Justin Bieber

Clinica Mayo informa que, después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios. Años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar tus nervios faciales.

El tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera

El síndrome de Ramsay Hunt no es contagioso, si bien la reactivación del virus varicela-zóster puede causar varicela en personas que no han tenido varicela anteriormente o que no han sido vacunadas contra ella. La infección puede ser grave para las personas que tienen problemas del sistema inmunitario.