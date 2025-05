Fact checked

En la última década, España ha experimentado un preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS). Entre ellas, la sífilis, una enfermedad que muchos creían erradicada o lejana, ha vuelto con fuerza. Lo más alarmante es que este repunte no sólo afecta a adultos jóvenes sexualmente activos, sino también a mujeres embarazadas, con consecuencias potencialmente devastadoras para sus bebés.

Según los últimos datos de Sanidad, los casos de sífilis se han triplicado en los últimos diez años. En 2023 se registraron 10.879 casos de sífilis en España, lo que representa una tasa de 22,62 casos por 100.000 habitantes. En comparación con 2021, el número de casos ha aumentado en un 24,1%, varias comunidades autónomas ya han alertado de cifras récord.

Especialistas advierten que este alza no responde únicamente a una mayor vigilancia o mejores métodos de diagnóstico, sino a un aumento real de la transmisión, especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres (HSH), pero también en población heterosexual.

Lo preocupante no es solo el aumento en números, sino el desconocimiento sobre la enfermedad, su transmisión y sus consecuencias si no se trata a tiempo.

Sífilis y embarazo: un riesgo doble

Cuando una mujer embarazada contrae sífilis —o no sabe que ya la padece—, el riesgo no es sólo para ella. La bacteria Treponema pallidum puede atravesar la placenta y afectar al feto en desarrollo. Esto se conoce como sífilis congénita, y aunque es prevenible al 100%, ha vuelto a reaparecer en países desarrollados, incluido España.

«Una mujer embarazada con sífilis no tratada tiene entre un 60% y un 80% de probabilidad de transmitirla a su bebé», afirma la Dra. Carolina Navarro, ginecóloga especializada en medicina materno-fetal.

Las consecuencias pueden ser dramáticas:

Aborto espontáneo o muerte fetal.

Parto prematuro.

Malformaciones congénitas.

Daño neurológico, ceguera, sordera o retraso del desarrollo.

Sífilis clínica en el recién nacido (con úlceras, fiebre, problemas óseos o hepáticos).

Solo en 2022, se notificaron más de 15 casos de sífilis congénita en España, una cifra baja, pero inadmisible para una enfermedad fácilmente tratable con penicilina si se detecta a tiempo.

Diagnóstico y prevención: claves que salvan vidas

El protocolo sanitario en España aconseja realizar cribado de sífilis durante el primer trimestre del embarazo, junto a otras pruebas rutinarias. Sin embargo, algunas mujeres no acceden a controles médicos regulares, ya sea por barreras socioeconómicas, falta de información o miedo.

También hay un repunte de casos en mujeres migrantes sin acceso garantizado al sistema sanitario, según ha alertado Médicos del Mundo.

«La detección precoz y el tratamiento son simples, pero requieren acceso a la atención médica. Basta con una analítica y una dosis de penicilina», subraya Navarro.

Por eso, expertos y asociaciones de salud sexual reclaman más campañas informativas, acceso universal al control prenatal y educación sexual desde etapas tempranas para prevenir la transmisión.

Testimonio: «lo supe en el séptimo mes»

Ana tiene 27 años y supo que tenía sífilis durante su séptimo mes de embarazo, cuando cambió de ciudad y fue revisada de nuevo en un nuevo centro de salud.

«No sabía nada de esta enfermedad. Me asusté muchísimo. Me dijeron que, si no me hubieran hecho el análisis, mi bebé podría haber nacido con malformaciones», cuenta Ana.

Gracias a un tratamiento inmediato, su hijo nació sano, pero la experiencia la marcó. Hoy colabora con una ONG que educa a jóvenes y embarazadas en prevención de ITS.