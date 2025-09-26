Fact checked

El sector de Tecnología Sanitaria no sólo contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, sino que también tiene un impacto decisivo en la economía española. Su aportación se traduce en 5.100 millones de euros de valor añadido directo, a los que se suman otros 6.400 millones de forma indirecta, alcanzando así un total de 11.600 millones de euros.

En términos de eficiencia económica, cada euro invertido por esta industria genera 1,27 euros adicionales para el país. Su papel como motor de crecimiento y progreso social queda reflejado, además, en sus sólidas cifras de actividad: una facturación superior a los 12.000 millones de euros anuales, exportaciones por valor de 5.000 millones, un elevado potencial de empleabilidad y una fuerte apuesta por la inversión en I+D+i.

Estos datos fueron presentados por Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin). En el análisis nacional, la industria de Tecnología Sanitaria se posiciona como sector referente en la generación de empleo de calidad, estable, y su apuesta por el talento femenino. Las empresas del sector generan, en su conjunto, más de 54.000 empleos directos (y cerca de 85.000 indirectos o inducidos), de los cuales el 96% son indefinidos y un 46% de ellos empleo femenino. En términos de inversión en capital humano, las compañías destinan 60.000 euros de media por empleado al año, un 102 % más respecto al promedio industrial nacional (29.766 euros).

Otros datos expuestos por Pablo Crespo a los medios confirman, asimismo, el liderazgo del sector en innovación, con una inversión directa y anual en España de 264 millones de euros en I+D+i y 163 nuevas patentes de tecnologías sanitarias en Europa de origen español. Esta cifra supone un incremento del 14% de los registros de patentes en el último ejercicio, situándose en el segundo puesto en el ranking nacional de registros de patentes por sectores de actividad.

«El principal propósito de nuestro sector es mejorar la salud y calidad de vida de las personas y contribuir a la eficiencia del sistema sanitario a través de la innovación tecnológica. Pero más allá del impacto directo en la Sanidad, los datos de inversión y empleabilidad arrojan una visión completa de la relevancia que tienen nuestras compañías para el avance del país y la sociedad», ha valorado Pablo Crespo en el encuentro mantenido con los medios.

Uso seguro de la IA en Sanidad

Además de la presentación de los datos actualizados del sector, se abordaron distintos casos de éxito en torno al avance de la salud digital. Y, en concreto, el empleo de tecnologías de vanguardia como la Inteligencia Artificial (IA) en la práctica asistencial. «La IA tiene un gran potencial para transformar la Sanidad, optimizar la gestión de hospitales y centros de salud y resolver retos del sistema como la falta de profesionales y su sostenibilidad. Son ya muchas las tecnologías sanitarias desarrolladas por nuestra industria que incorporan IA, con especial protagonismo en imagen médica, robótica y anatomía patológica, que están facilitando diagnósticos más precisos y tratamientos más certeros y personalizados» adujo el secretario general de Fenin.

En este sentido, Crespo recordó que «el apetito por implementar la IA no puede comprometer la seguridad de los pacientes; la IA debe incorporarse con todas las garantías y para ello debe cumplirse la regulación sanitaria» y recordó la importancia del marcado CE de producto sanitario para todos aquellos softwares o dispositivos médicos que incorporen IA empleados en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. «El marcado CE de producto sanitario acredita que el fabricante ha evaluado el producto y cumple los requisitos de seguridad, calidad y eficacia exigidos en la legislación sanitaria», expuso.

Sanidad en Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, afirmó durante un encuentro con FENIN y periodistas que el proceso de transformación tecnológica acometido en el sistema sanitario manchego era totalmente integral y evolutivo en los diez últimos años. «Tras 10 años de gobierno, hemos invertido más de 500 millones de euros en tecnología sanitaria. Con esta inversión hemos renovado todos los TACs, hemos instalado equipos de Resonancia Magnética en todos los hospitales de Castilla-La Mancha, hemos llevado a cabo la renovación de ecógrafos y la renovación de siete salas de Hemodinámica, y vamos a poner en marcha los servicios de Medicina Nuclear y de Radioterapia en las cinco provincias», ha enumerado.

Así, ha recordado que si bien en 2015 esta comunidad era la que presentaba mayor obsolescencia tecnológica en la comparativa nacional, «actualmente y tras un gran esfuerzo del Gobierno de Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha y sus ciudadanos están en el puesto que se merecen».