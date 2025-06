Fact checked

Mientras mujeres que han superado un cáncer de mama siguen esperando su reconstrucción quirúrgica, cuya media se extiende en cerca de tres años, el presidente Emiliano García-Page mantiene a Castilla-La Mancha en el furgón de cola de la sanidad pública española. Las listas de espera quirúrgicas no dejan de crecer y la cirugía reconstructiva, que debería ser parte del tratamiento integral del cáncer, se ha convertido en un lujo al alcance de pocas.

En Castilla-La Mancha, las mujeres que necesitan una reconstrucción mamaria tras una mastectomía se enfrentan a demoras que, en muchos casos, se aproximan a los tres años, una tendencia inaceptable. Esta situación no sólo prolonga el sufrimiento físico y emocional de las pacientes, sino que también evidencia las deficiencias en la gestión sanitaria de la región integrada en el (SESCAM).

Según datos recientes, más de 36.000 personas estaban en lista de espera para una intervención quirúrgica en la comunidad, con un tiempo medio de espera de 118 días. Aunque las autoridades regionales afirman que estos tiempos están por debajo de la media nacional, la realidad es que muchas pacientes con cáncer de mama ven cómo se retrasa su recuperación integral debido a estas demoras.

Yolanda Hernández, vecina de Gálvez (Toledo), tenía 45 años cuando una mamografía rutinaria en julio de 2022 le reveló una inesperada realidad: un tumor maligno. Tras la confirmación por biopsia un mes después, fue sometida a cirugía en noviembre en el Hospital Universitario de Toledo, gestionado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM). Durante la operación, le retiraron diez ganglios, aunque sólo dos mostraban afectación, y perdió completamente el pecho izquierdo. Desde entonces, Yolanda se enfrenta no solamente al dolor físico y la angustia emocional, sino también a una interminable espera burocrática que retrasa su reconstrucción mamaria y agrava su sufrimiento.

Yolanda Hernández después de años esperando una reconstrucción mamaria, señala que «no me explico nada de lo que ocurre. Eres superviviente de un tumor, pero te dejan a medias», lamenta. La espera no sólo le está pasando factura emocionalmente, sino también físicamente: la cicatriz se ha ido retrayendo con el tiempo y comienza a adherirse a las costillas, una complicación conocida como fibrosis o adherencia cicatricial, que le provoca dolor.

«Gracias a Dios no me limita mi movilidad, sigo con la misma fuerza que antes de la operación, pero los dolores de la cicatriz adherida a las costillas sí son insoportables. Estoy a punto de comenzar una rehabilitación para el desprender la cicatriz de esa zona y si no funciona después de las sesiones serían parches para el dolor».

Por otra parte, esta paciente cuenta que su proceso de reconstrucción mamaria requiere dos operaciones: primero, la colocación de un expansor, y dos años después, la cirugía para la reconstrucción final. Debido a las demoras y la mala gestión, este proceso puede alargarse hasta 5 o 6 años. «Además, en mi caso, la radioterapia impide que pueda completar la reconstrucción definitiva. En Toledo, a diferencia de otras comunidades como Madrid, es habitual que no se finalice este tratamiento. No se trata de un sólo procedimiento, sino de una serie de intervenciones necesarias para cerrar el ciclo reconstructivo», señala.

Tratamiento oncológico

La reconstrucción mamaria no es una cuestión estética; es una parte esencial del tratamiento oncológico que ayuda a las mujeres a recuperar su autoestima y calidad de vida. Sin embargo, la falta de recursos y una planificación inadecuada están dejando a muchas sin acceso oportuno a esta intervención.

Además, la oposición del PP ha denunciado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) habría presuntamente alterado las listas de espera, eliminando a más de 7.000 pacientes de los registros en diciembre, justo antes de enviar los datos al Ministerio de Sanidad. Esta práctica pone en duda la transparencia y la veracidad de las cifras oficiales.

Es urgente que el gobierno regional tome medidas concretas para garantizar que todas las mujeres que lo necesiten puedan acceder a una reconstrucción mamaria en tiempos razonables. La salud y el bienestar de las pacientes no pueden seguir siendo víctimas de la ineficiencia administrativa.