Salud mental: cerca del 20% de los españoles necesitó ayuda en el último año

Casi uno de cada cinco adultos en España buscó ayuda médica por malestar psicológico en los últimos 12 meses. De ellos, algo más del 50% acudió al sistema público; sin embargo, sólo un 38% cree que su problema mejoró mucho o bastante tras la atención recibida. La evaluación de la atención en salud mental es desigual y evidencia retos persistentes en accesibilidad y eficacia del sistema. Así se desprende de los resultados de la segunda oleada del Barómetro Sanitario 2025, una encuesta de opinión anual realizada en dos fases por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta, base del estudio, está compuesta por unas 7.800 entrevistas telefónicas domiciliarias a personas de 18 y más años, distribuidas en todas las provincias españolas. La segunda oleada se llevó a cabo en el mes de julio de 2025 sobre una muestra de 2.318 entrevistas, y recoge la percepción de la población sobre el funcionamiento del sistema sanitario, su grado de satisfacción con los servicios, el uso de tecnologías y la atención recibida en distintos niveles asistenciales, con un enfoque especialmente relevante en el ámbito de la salud mental, que mantiene un peso creciente en la opinión pública.

Concretamente, en esta segunda fase del sondeo, el 17,7 % de los encuestados informó haber necesitado en el último año consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o malestar psicológico/emocional. Esto confirma que una parte significativa de la población ha buscado atención por salud mental, lo que sitúa este tipo de consultas como una demanda notable dentro del sistema sanitario.

¿Dónde se atienden y por quién?

La salud mental empieza a ocupar un lugar importante en las políticas sanitarias y en la preocupación de la ciudadanía. Más de la mitad de las personas que han solicitado atención por un problema de salud mental (51,1%) lo han hecho a través de la sanidad pública; un 10,6 % por seguro médico privado; y un 28,8 % mediante pago privado directo.

En la sanidad pública, de quienes recibieron atención: el 42,7 % fue atendido por un especialista en Psiquiatría, un 40 % por su médico de familia, y sólo un 14,3 % por un psicólogo, según el informe del Ministerio de Sanidad. Además, sólo alrededor de 6 de cada 10 personas continúan su tratamiento con ese profesional.

Este reparto sugiere que gran parte de la atención recae en Atención Primaria o Psiquiatría, con un uso limitado del psicólogo, lo que puede influir en los resultados del tratamiento y en la percepción de su eficacia.

Resultados y satisfacción

Sólo el 38,1 % de quienes fueron atendidos por salud mental considera que su problema mejoró «mucho» o «bastante». Por contra, un 30,6 % afirma que no mejoró nada.

En cuanto a la valoración general de la atención recibida en la pública, el 50 % la evalúa positivamente; y el 74,9 % dice que fue «como esperaba o mejor».

Estos datos muestran una experiencia desigual: mientras algunos pacientes perciben mejoras y aprecian la atención, una proporción relevante no siente avances, lo que apunta a carencias en la eficacia terapéutica o en el seguimiento.

Retos: acceso, continuidad y orientación del tratamiento

Que sólo el 14,3 % de la atención pública se canalice a psicólogos indica una posible falta de cobertura psicológica especializada.

Por su parte, la continuidad del tratamiento no resulta generalizada y sólo menos del 60% sigue con el mismo profesional tras la primera consulta.

La mezcla de recursos (médico de familia, psiquiatra, psicólogo) sugiere heterogeneidad en los enfoques, lo que puede afectar a la calidad del tratamiento en salud mental. Al mismo tiempo, la mejora percibida por los pacientes es limitada.