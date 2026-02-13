Quirónsalud Málaga, a la vanguardia en ablación por campo pulsado para el tratamiento de la fibrilación auricular

Fact checked

El Hospital Quirónsalud Málaga se sitúa a la vanguardia de la cardiología intervencionista al convertirse en uno de los primeros centros en España en incorporar el sistema de ablación por campo pulsado (PFA) para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística, una de las arritmias cardíacas más frecuentes y con mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes.

La fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco que puede provocar palpitaciones, fatiga, dificultad respiratoria o mareos y que, además, incrementa el riesgo de ictus e insuficiencia cardíaca. Cuando el tratamiento farmacológico no resulta suficiente, la ablación cardíaca se convierte en una alternativa terapéutica eficaz y mínimamente invasiva.

La ablación es un procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para corregir ciertas anomalías del ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular. Durante un procedimiento de ablación se guía un tubo fino y flexible llamado catéter hasta el interior del corazón desde la ingle del paciente. Tradicionalmente, la punta de un catéter de ablación genera temperaturas extremas -calientes o frías- para eliminar el tejido cardíaco objetivo asociado a los latidos irregulares. El sistema FARAPULSE™ PFA, sin embargo, se basa en campos eléctricos no térmicos que son selectivos para el tejido.

Así, “la ablación por campo pulsado supone un avance muy relevante en el tratamiento de la fibrilación auricular, ya que nos permite actuar con gran precisión sobre el tejido responsable de la arritmia, reduciendo de forma significativa el riesgo de dañar estructuras cercanas como el esófago o determinados nervios”, explica el doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Por su parte, el doctor Alberto Barrera, especialista en Cardiología Intervencionista del Hospital Quirónsalud Málaga apunta que “la PFA ablaciona selectivamente el tejido cardíaco sin afectar a otras estructuras circundantes críticas, como el esófago o los nervios principales, un riesgo potencial desafortunado de la ablación térmica estándar”. Estos campos eléctricos han demostrado “ser muy eficaces para silenciar de forma duradera las señales cardíacas anormales, al tiempo que reducen el riesgo de dañar otros tejidos cercanos”, añade el doctor Amalio Ruiz, también hemodinamista que aplica este sistema en el Hospital Quirónsalud Málaga.

La ablación se realiza mediante catéteres que se introducen por la ingle hasta el interior del corazón para actuar sobre el tejido responsable de la arritmia. A diferencia de las técnicas tradicionales, basadas en calor (radiofrecuencia) o frío (crioablación), este sistema emplea campos eléctricos no térmicos que actúan de forma altamente selectiva sobre el tejido cardíaco alterado, preservando las estructuras sanas que lo rodean.

El Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga ha realizado con éxito cerca de una veintena de procedimientos de ablación por campo pulsado en poco más de medio año, con una eficacia total (del 100%) en la eliminación de la fibrilación auricular en los pacientes tratados y sin registrar complicaciones mayores asociadas a la intervención.

“Estos primeros resultados confirman que se trata de una técnica altamente eficaz y, al mismo tiempo, muy segura. Nos permite ofrecer a nuestros pacientes una opción terapéutica avanzada, con excelentes resultados clínicos y un perfil de riesgo muy bajo”, destaca el Dr. Esteban.

El especialista añade que esta tecnología representa “un paso adelante especialmente importante para pacientes en los que otros tratamientos no han sido suficientes o que presentan un mayor riesgo con técnicas térmicas convencionales”.

Por su parte, los cardiólogos intervencionistas Alberto Barrera y Amalio Ruiz, especialistas que realizan este procedimiento en el centro, subrayan que los ensayos clínicos europeos han demostrado que la ablación por campo pulsado es altamente eficaz para silenciar de forma duradera las señales eléctricas anómalas del corazón, minimizando el daño a tejidos no objetivo.

“Este sistema, selectivo para los tejidos, ha surgido como una prometedora fuente de energía para la ablación cardíaca, incluido el aislamiento de la vena pulmonar para tratar la fibrilación auricular”, señala el doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Compromiso con la innovación y la actualización

Esta nueva incorporación se enmarca en el compromiso de Quirónsalud Málaga con la innovación, la formación continua y la excelencia asistencial. En este contexto, los especialistas del Hospital participan activamente en la 17ª Reunión de Arritmias, un encuentro de referencia nacional que reúne 13 y 14 de febrero a especialistas en cardiología y electrofisiología para analizar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, así como el papel emergente de nuevas tecnologías como la ablación por campo pulsado.