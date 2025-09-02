Quirónsalud Málaga lanza una serie de recomendaciones de alimentación para embarazadas en el mes del baby boom

Fact checked

Septiembre, mes de la vuelta al trabajo, a la rutina ¡y del baby boom! ¿Sabías que septiembre es el mes con más nacimientos en España? Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), septiembre lidera el ranking mensual de nacimientos desde hace años. Así, todas esas futuras madres y padres quizá estén ahora más pendientes de la maleta para el parto en el hospital que de la mochila del cole o de la reincorporación al trabajo… o de todo esto a la vez. Precisamente, para ayudar en este proceso, ginecólogos de Quirónsalud han puesto en marcha Escuela de Familias, un espacio web orientado al embarazo y a todas las etapas de la crianza de los niños, desde el nacimiento hasta la adolescencia.

La doctora Juana Aranda, especialista del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, participa en esta iniciativa aprovechando estas fechas para recordar la importancia de volver a ciertas rutinas necesarias, también en el caso de embarazadas, como el descanso, el ejercicio físico y dieta equilibrada como puntos clave para combatir el desajuste propio del verano.

La ginecóloga se centra en los tips de alimentación durante el embarazo. En este sentido, la Dra. Juana Aranda insiste en la necesidad de cinco comidas al día: desayuno, un tentempié a media mañana, comida, una merienda suave y cena. También es fundamental la hidratación abundante, “recomendamos al menos dos litros de agua al día, lo que equivale a ocho vasos a lo largo de la jornada y ninguna cantidad de alcohol leve ni moderada durante el embarazo. También evitar la exposición al café y al té en exceso, ya que son sustancias estimulantes que pueden afectar al feto”.

La doctora Aranda insiste en basar la alimentación en frutas y vegetales; “son alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales y ayudan a prevenir el estreñimiento. Las gestantes también deben centrar la dieta en cereales integrales, que son ricos en hierro, vitamina B y oligoelementos; necesarios para el correcto desarrollo”.

La ginecóloga de Quirónsalud Málaga también explica cómo combatir dos tipos de infecciones: toxoplasma y listeria. Frente al toxoplasma, “se debe congelar la carne y el pescado al menos durante 24-48 horas a -24 grados centígrados”. Por otro lado, para combatir la listeria, lo mejor es “cocinar los alimentos a altas temperaturas, al menos a 50 grados, ya que con la congelación no nos aseguramos la muerte de esta bacteria”.

Además, recomienda el consumo de quesos elaborados con leche pasteurizada, evitar los quesos que son elaborados de manera artesanal con leche cruda, así como los quesos cremosos.

Cada embarazo es distinto, pero hay algo que no cambia: la necesidad de información clara, apoyo profesional y tranquilidad. Por eso, los ginecólogos de Quirónsalud comparten en la Escuela de Familias su experiencia para ayudar a entender qué es normal, cuándo conviene consultar y cómo cuidarte en cada etapa. Descubre aquí consejos, herramientas y recursos pensados para acompañarte en el embarazo y en cada etapa del crecimiento de tu hijo. Porque ser padre o madre es aprender cada día. Incluso cuando no sea fácil.