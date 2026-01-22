Quirónsalud cuidará un año más de la salud de la Generali Hexagon Cup de pádel

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Quirónsalud se suma por tercer año consecutivo como Proveedor Oficial de los Servicios Médicos a la Generali Hexagon Cup, el evento que ha revolucionado el pádel mundial y que se ha consolidado como una de las grandes citas deportivas y de entretenimiento a nivel internacional de este deporte.

Bajo el lema ‘For the Fans. For the Players. For the Game’, la Generali Hexagon Cup 2026 se disputa este año en la Caja Mágica, del 28 de enero al 1 de febrero, donde volverá a reunir a los mejores jugadores profesionales del mundo organizados en tres categorías (masculina, femenina y Next Gen) y ocho equipos liderados por grandes personalidades del deporte y el entretenimiento, como Sergio “Kun” Agüero, Eva Longoria, Andy Murray, Robert Lewandowski o la Rafa Nadal Academy, entre otros.

Durante toda la competición, un equipo de profesionales sanitarios de Quirónsalud, capitaneados por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de la Clínica Tenis Teknon, velarán por la salud de todos los participantes, así como de los miembros de la organización y del público asistente. Además, en caso de que sea necesario, los asistentes podrán ser atendidos a través de la amplia red asistencial con la que cuenta el Grupo en la Comunidad de Madrid.

Con su participación en la Generali Hexagon Cup 2026, Quirónsalud se consolida como un referente en el cuidado de la salud del deporte, colaborando en múltiples eventos y disciplinas deportivas porque el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que el Grupo se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

En los últimos años también ha participado en varias pruebas del circuito Premier Padel disputadas en España y actualmente es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, responsable de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby de nuestro país.

De igual modo, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España y otros eventos como las finales de la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros.