Quirónsalud se alza con 18 galardones en los Premios IQVIA Hospitales Top 20 2025

Seis hospitales de Quirónsalud han sido reconocidos con un total de 18 galardones en la vigésima sexta edición de los Premios IQVIA Hospitales Top 20 2025, en la que han participado 190 centros públicos y privados de todo el país y que reconocen a los hospitales de España con mejor gestión, así como a los más avanzados en diferentes áreas o especialidades.

Los premios analizan 9 áreas clínicas (Digestivo, Musculoesquelético, Pediatría, Respiratorio, Riñón y vías urinarias, Sistema nervioso, Mujer, Corazón, Atención al paciente crítico y Urgencias, a las que hay que añadir Costes hospitalarios y Gestión hospitalaria global. En los diferentes campos estudiados, han visto reconocido su trabajo los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, todos ellos integrados en la red pública madrileña, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Hospital Quirónsalud Valencia.

En concreto, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se ha alzado con cinco galardones, señalándolo como uno de los mejores centros del país en las áreas de Digestivo, Corazón, Musculoesquelético y Riñón y vías urinarias, así como en su gestión hospitalaria global, donde ha resultado premiado en la categoría de hospitales de referencia regional y nacional.

También el Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha sido reconocido en las áreas de Musculoesquelético y Riñón y vías urinarias, así como en Sistema nervioso y Atención al paciente crítico entre los hospitales con neurocirugía. También ha resultado premiado por su gestión hospitalaria global entre los hospitales públicos con especialidades de referencia.

El Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital Universitario General de Villalba también fueron reconocidos por su gestión hospitalaria global entre los hospitales públicos grandes, y compartieron reconocimiento a su trabajo en el área de Riñón y vías urinarias, destacando en la categoría de hospitales con nefrología médica. Además, el Hospital Universitario Infanta Elena ha sido incluido entre los mejores hospitales sin neurocirugía de España en Atención al paciente crítico, mientras que el Hospital Universitario General de Villalba se situó entre los mejores del país en el área de Respiratorio.

Finalmente, en el área de Digestivo el Hospital Quirónsalud Valencia se impuso entre los mejores centros con cirugía general común, y el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid fue galardonado por su gestión hospitalaria global en la categoría de hospitales privados con especialidades de referencia.