Fact checked

El estreñimiento ocurre cuando las evacuaciones intestinales no se producen con la frecuencia habitual, lo que puede llevar a heces duras y secas, dificultando su eliminación. Tal y como explican en la Clínica Mayo, el estreñimiento es un problema a la hora de defecar y se considera que una persona está estreñida cuando defeca menos de tres veces por semana o le cuesta mucho.

El estreñimiento es bastante frecuente, la falta de fibra alimentaria, de líquido o de ejercicio puede causar este problema. También puede ser causado por otras o por algunas vitaminas ya que algunos suplementos vitamínicos pueden interferir en la función digestiva de diferentes maneras:

Hierro y Calcio: los suplementos de hierro y calcio son conocidos por su relación con el estreñimiento, especialmente si se toman en dosis altas o sin suficiente hidratación. Ambos minerales tienden a endurecer las heces.

Según la plataforma Medline, el estreñimiento debido a la ingesta de píldoras de hierro es muy común. Si el estreñimiento se convierte en un problema, recomiendan tomar un ablandador de heces y consultar con el especialista. Respecto al calcio recomiendan tomarlo poco a poco a lo largo del día para ayudar a su absorción y evitar así los problemas para ir al baño.

Vitamina D: es un nutriente que el cuerpo necesita para fortalecer los huesos y mantenerlos saludables. Sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y neuroprotectoras contribuyen con la salud del sistema inmune, la función muscular y la actividad de las células cerebrales. Aunque es esencial para la salud ósea, tal y como indican en la Clínica Mayo, tomar demasiada vitamina D en forma de suplementos puede ser dañino. Los síntomas más frecuentes de consumirla en exceso son: estreñimiento, náuseas y vómitos y pérdida de apetito, entre otros.

Vitamina C: la vitamina C es un nutriente esencial pero tener demasiada puede ser perjudicial, tal y como explican los expertos de la Clínica Mayo, ya que puede interferir con la absorción de otros minerales como el calcio, que contribuye al endurecimiento de las heces y llevar al estreñimiento. Aunque este compuesto suele tener un efecto laxante en altas dosis, algunas personas pueden experimentar estreñimiento debido a sensibilidades individuales o interferencia con la absorción de otros minerales.

Multivitamínicos: aunque los multivitamínicos generalmente se consideran seguros no siempre están exentos de efectos secundarios. Algunos de estos suplementos combinados incluyen varios elementos que pueden aumentar el riesgo de estreñimiento si no se equilibran adecuadamente con una dieta rica en fibra y líquidos y sobre todo, si se toman de manera inapropieda o en demasía, según constatan en Medline Plus.

Cómo prevenir el estreñimiento