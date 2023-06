¿Qué hombres son candidatos a un implante de pene?

Fact checked

En el marco de la Semana de la Salud Masculina #MensHealthWeek2023, la Fundació Puigvert, único hospital monográfico de España especializado en Urología, Nefrología, Andrología y Medicina Reproductiva, comparte información divulgativa bajo el lema (im)PLÁNTATE contra la disfunción eréctil, para seguir concienciando a los hombres de la importancia de prevenir y cuidar de su salud urogenital, sexual y reproductiva y, en concreto, pone el foco en la disfunción eréctil, una patología que, a pesar de ser muy frecuente —esta afecta a cerca de 2 millones de hombres en España —, no es de las más consultadas.

En concreto, aproximadamente un 50% de los hombres que sufren disfunción eréctil no acuden a su especialista. Es más, según el estudio EPIFARM, los hombres con disfunción eréctil tardan dos años de media en acudir a un/a especialista. “Lo asumen como un problema que aceptan tanto ellos como sus parejas, especialmente a partir de los 60 o 65 años. Y muchas veces tiene solución porque hay fármacos y tratamientos quirúrgicos que pueden ayudar a mejorar la erección de forma muy importante”, explica el enfermero de práctica avanzada (EPA) en andrología de la Fundació Puigvert, Gabi Adalid.

Implantes de pene: una opción para el paciente

De entre los posibles tratamientos para combatir la disfunción eréctil, una de las soluciones más eficaces es el implante o prótesis de pene. Los implantes de pene son dispositivos que se insertan quirúrgicamente en el pene y permiten lograr una erección adecuada.

En concreto, en España, alrededor de un 15% de hombres con disfunción eréctil no responden a los tratamientos farmacológicos ni a las inyecciones intracavernosas y requieren implante de prótesis de pene.

No obstante, si hasta hace poco se contemplaba la implantación de prótesis de pene como terapia de tercera línea, lo que significa que esta se consideraba después de que otros tratamientos no hubieran producido resultados satisfactorios, actualmente, según las directrices actuales de la European Association of Urology (EAU), la implantación es recomendable «dependiendo de la preferencia del paciente». De esta forma, se da al paciente la oportunidad de elegir el tratamiento que más les convenga después de haber sido informado sobre todas las modalidades de tratamiento disponibles.

En este sentido, la Fundació Puigvert cuenta con una amplia experiencia en este tipo de cirugías y dispone de los dispositivos más innovadores, lo cual permite que la posibilidad de complicaciones sea muy baja y las tasas de satisfacción para el paciente y su pareja sean óptimas. «Los implantes de pene son el tratamiento que tiene el mayor índice de satisfacción dentro de los métodos para combatir la disfunción eréctil», afirma Adalid. «Las prótesis han evolucionado mucho y hay modelos que permiten resolver la mayoría de complicaciones clínicas, de forma que la mejora de la técnica y de los implantes ha hecho que la satisfacción de los pacientes esté por encima del 90%».

Abordaje interdisciplinar de la disfunción eréctil

«El correcto abordaje de la disfunción eréctil requiere de un trabajo interdisciplinar compartido y en colaboración con distintos profesionales», explica Gabi Adalid, que resalta la importancia de que el abordaje de la disfunción eréctil no solo sea enfocado a causas orgánicas. «El estrés ocasionado por la propia disfunción, unido a la falta de deseo en relación con la pareja, son factores que también se deben evaluar y sobre los que es imprescindible actuar de modo conjunto».

Así, según el Dr. Francesc Maestre, Director del Servicio de Psicología Clínica, «sólo trabajando de forma interdisciplinar podremos ofrecer una atención integral de la salud sexual». Es con este fin que el Servicio de Psicología Clínica de la Fundació Puigvert realiza evaluaciones centradas en la demanda de ayuda de la mayoría de los pacientes que consultan por disfunción eréctil, de forma individual o grupal.

«De esta forma, podemos realizar una formulación diagnóstica global que tenga en cuenta los factores bio-psico-sociales que intervienen en la dificultad sexual. Esto nos permite también ofrecer un plan de tratamiento que tenga en cuenta la singularidad del paciente para restablecer la respuesta sexual, incrementar la satisfacción sexual, fomentar la satisfacción relacional y reforzar el bienestar psicológico», explica Maestre.