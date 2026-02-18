Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

¿Alguna vez has entrado en una habitación y has olvidado por completo a qué ibas? ¿O has borrado de repente el nombre de un conocido tras consumir alcohol? Aunque estos episodios suelen ser «pecados de falta de atención», con el paso de los años pueden convertirse en señales de deterioro cognitivo.

El doctor Richard Restak, reconocido neurocientífico y experto en salud mental, lanza una advertencia contundente: si has cruzado la barrera de los 65 años, la mejor decisión que puedes tomar por tu cerebro es dejar el alcohol de forma definitiva.

El peligro del alcohol en la madurez: una «neurotoxina» silenciosa

El doctor Restak, autor de más de una veintena de libros y expresidente de la Asociación Estadounidense de Neuropsiquiatría, sostiene que el estilo de vida es nuestro mejor «cinturón de seguridad» contra la demencia. Aunque no existen garantías totales, cuidar el mantenimiento de nuestro cerebro reduce drásticamente las probabilidades de sufrir un «accidente» cognitivo.

Dentro de este mantenimiento, el experto es tajante con el consumo de bebidas alcohólicas. El alcohol es, en esencia, una neurotoxina, y aunque sea débil, no beneficia en nada a las células nerviosas. Por ello, Restak recomienda a todos sus pacientes que, una vez alcanzados los 65 años, opten por la abstinencia total y permanente. A esa edad, el cerebro es menos resiliente y evitar sustancias tóxicas es clave para consolidar la memoria y proteger las facultades mentales.

¿Despiste o síntoma grave? Cómo diferenciar el olvido

No todos los olvidos son iguales. Según el neurólogo, la mayoría de los fallos de memoria se deben simplemente a que no hemos prestado atención. Si estás pensando en el trabajo mientras te presentan a alguien, no es que hayas olvidado su nombre, es que nunca llegaste a consolidar esa información en tu cerebro. Si la información no se guarda, no se puede recuperar.

Sin embargo, hay señales que van mucho más allá del simple despiste. Restak marca una línea clara:

El olvido común : no recordar dónde dejaste las llaves.

: no recordar dónde dejaste las llaves. El síntoma grave: encontrarlas dentro de la nevera o meter el periódico en el congelador.

Estos comportamientos indican que el cerebro está sufriendo algo más profundo que un lapsus de atención y requieren una valoración profesional inmediata.

Hábitos para blindar tu memoria

Afortunadamente, la memoria se puede entrenar y proteger. Además de eliminar el alcohol, el doctor destaca la importancia de mantener una dieta saludable, cuidar la visión y la audición (fundamentales para recibir información correctamente) y descansar bien.

Actividades tan sencillas como leer con regularidad ayudan a que el cerebro siga ejercitándose, funcionando como un escudo ante el alzhéimer y otras formas de deterioro.