Muere a los 81 años el oncólogo Hernán Cortés-Funes, referente científico de la lucha contra el cáncer

El prestigioso oncólogo Hernán Cortés-Funes, referente científico de la lucha contra el cáncer en España y cuyo trabajo ha tenido también una notable repercusión internacional, ha fallecido este domingo a los 81 años. Cortés-Funes ocupó, entre otros cargos de relevancia clínica e investigadora, las jefaturas de los servicios de Oncología del madrileño Hospital 12 de Octubre y del HC Marbella. También ejerció la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Nació en Buenos Aires el 18 de enero de 1945, pero tanto su formación médica especializada como su trayectoria profesional la ejerció íntegramente en España. En 1967 se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en Medicina Interna y Oncología Médica. En 1970 obtuvo el doctorado en Oncología Médica por la misma universidad.

Su sólida y brillante etapa formativa de su juventud la completó en EEUU, donde en 1975 participó en el prestigioso Cancer Therapy Evaluation Program, impartido en el estadounidense Instituto Nacional del Cáncer.

Miembro fundador de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), presidente de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), de la Federation of European Cancer Societies (FECS) y de la Asociación Española de Investigación de Cáncer, también formó parte de múltiples organizaciones y grupos cooperativos de investigación clínica tanto nacionales como internacionales.

Autor de más de 200 publicaciones sobre oncología médica, escribió siete libros y publicó artículos científicos en 14 revistas especializadas en la investigación y tratamiento del cáncer.

Su faceta investigadora se centró –y destacó por ello– en el desarrollo de nuevos fármacos, la realización de estudios clínicos tempranos para la detección y tratamiento precoz del cáncer, farmacología clínica y nuevos tratamientos en cáncer de mama, pulmón, cabeza, cuello y tumores germinales.

Su empeño por la investigación en aras a la consecución de nuevas terapias contra el cáncer y en la investigación en esta materia le llevó también a fundar y presidir varias sociedades oncológicas españolas. Es el caso del Grupo Internacional de Investigación de Cáncer de Mama (IBGSG), denominado originariamente grupo Ludwig, y del Grupo Cooperativo de Investigación Clínica de Cáncer de Mama y tumores sólidos (Grupo SOLTI).