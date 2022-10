«La dieta cetogénica es una dieta baja en carbohidratos en la que el cuerpo produce pequeños módulos de combustible en el hígado llamados cetonas, que se utilizan como energía. Las cetonas son un combustible alternativo para el cuerpo, que se utiliza cuando hay escasez de azúcar (glucosa) en la sangre. Al comer muy pocos carbohidratos, cantidades moderadas de proteínas y altos niveles de grasas naturales, se producen cetonas. Se producen en el hígado a partir de la grasa y se utilizan en todo el cuerpo como combustible», así describen los expertos de TopDoctors la dieta cetogénica.

El cuerpo entero cambia su ‘suministro de combustible’ para funcionar casi completamente con grasa. Los niveles de insulina se vuelven muy bajos, lo que permite que la quema de grasa aumente drásticamente. El cuerpo se encuentra entonces en un estado de cetosis ( cuando produce cetonas).

El estudio español ‘Efecto inmunomodulador de una dieta cetogénica muy baja en calorías en comparación con la cirugía bariátrica y una dieta baja en calorías en pacientes con exceso de peso corporal’ publicado en Clinical Nutrition, coordinado por el CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn) del Instituto de Salud Carlos III, realizado en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, evalúa si la cetosis nutricional y la pérdida de peso inducida por una dieta cetogénica muy baja en calorías (VLCKD por sus siglas en inglés) modula el perfil de estrés oxidativo e inflamatorio, en comparación con una dieta hipocalórica balanceada estándar o cirugía bariátrica en pacientes con obesidad.

Los investigadores observaron que las citocinas pro- inflamatorias aumentaron, mientras que las citocinas anti-inflamatorias disminuyeron con el peso corporal excesivo, de lo que se deduce que una dieta cetogénica muy baja en calorías actúa como modulador del sistema inmune.

Según resume Felipe Casanueva, coordinador de la investigación, «las dietas cetogénicas muy bajas en grasas y normoproteicas permiten no solo una rápida pérdida de peso manteniendo la masa muscular, sino que también ejercen un efecto positivo sobre la inflamación y la resolución de las comorbilidades vinculadas con la obesidad».

La dietista-nutricionista miembro del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y vicepresidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón Mónica Herrero, en entrevista para OK SALUD, explica cómo actúa en el organismo la dieta cetogénica muy baja en calorías, y analiza los resultados del estudio «Efecto inmunomodulador de una dieta cetogénica muy baja en calorías en comparación con la cirugía bariátrica y una dieta baja en calorías en pacientes con exceso de peso corporal».

PREGUNTA.- ¿Cómo afecta al cuerpo una dieta cetogénica muy baja en calorías?¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?



RESPUESTA.- La estrategia de una dieta baja en calorías y cetogénica es lograr mayor resultado de pérdida de grasa corporal, sin que afecte a la masa magra. Según un último estudio publicado sobre esta dieta, es una de tantas estrategias disponibles para el tratamiento de la obesidad, ya que aunque sí muestra datos positivos frente a otros tratamientos dietéticos, se debe aplicar con precaución porque las alteraciones metabólicas asociadas a su implementación pueden generar riesgo de mobi-mortalidad.

Desde mi punto de vista, es una dieta muy específica que requiere de un seguimiento del profesional y no es para todo el mundo, ya que tiene sus contraindicaciones para ciertas enfermedades.

Creo que se necesitan más estudios para poder dar beneficios consistentes a este tipo de dieta.

P.- Un reciente estudio demuestra que la VLCKD (very low calorie ketogenic diet/dieta cetogénica muy baja en calorías), potencia el sistema inmune ¿Cómo influye en el sistema inmune este tipo de dieta? ¿Es realmente una dieta beneficiosa?



R.- Según destaca la investigación, este tipo de dietas modulan los niveles de biomarcadores de estrés oxidativo, con mayor efecto inducido por la VLKD, lo que se le atribuye a la cetosis nutricional, esto quiere decir que los marcadores inflamatorios están mejor, en comparación con las personas que no llevaban esta dieta de pérdida de peso.

Al mejorar la inflamación, perder peso, sobre todo grasa y no perder mucha masa muscular, va a propiciar una mejora en nuestra inmunidad; pero también podría ser compatible con otros tratamientos dietéticos con los que se obtiene los mismos beneficios.

P.- Seguir una dieta cetogénica muy baja en calorías, ¿Es apto para cualquier persona? ¿Quienes podrían seguirla y qué casos no se recomienda?

R.- Está claro que no cualquier persona la puede seguir, hay que saber la historia clínica del paciente, la edad, su forma de vida.

La primera contraindicación que nos encontramos son los problemas que se pueden tener debido al aumento, el acumulo o excreción de los cuerpos cetónicos en la persona que la practique.

Además, este tipo de dieta tampoco está recomendada para las personas diabéticas, para aquellas con algún tipo de insuficiencia (renal, cardíaca o hepática), con problemas de corazón, personas que padezcan o hayan padecido algún trastorno alimentario, ancianos, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia.

P.- ¿Qué riesgos para la salud puede tener realizar una dieta VLCKD?



R.- Existen unos efectos secundarios. Los más comunes son:

Desórdenes relacionados con la deshidratación.

Hipoglicemia transitoria.

Halitosis.

Malestares gastrointestinales

Hiperuricemia.

Alteración del perfil lipídico y otros parámetros en analítica.

P.- Este tipo de dieta, ¿Puede seguirse a largo plazo, o ha de limitarse a un tiempo máximo?



R.- Como hemos comentado anteriormente, este tipo de dietas, que en el estudio demuestra que da buenos resultados, son para un periodo específico, dada sus efectos secundarios a largo plazo. Otros tratamientos que también dan buenos resultados y sí se pueden prolongar son, por ejemplo, la dieta mediterránea: la base de la alimentación deben de ser alimentos vegetales y en poca cantidad los de tipo animal y llevar una vida activa, algo muy necesario el ejercicio, porque parte de la población es sedentaria y con la edad más. En definitiva, basar la alimentación en una alimentación equilibrada y variada; esto no va a conllevar efectos secundarios y no tiene que tener una supervisión tan exhaustiva como la dieta cetogénica y baja en calorías.