La Ministra de Sanidad, Mónica García, ha solicitado a los sindicatos del Ámbito de Negociación que participen en la próxima reunión del Foro Marco de Diálogo Social para continuar negociando el nuevo Estatuto Marco junto a las comunidades autónomas. Una forma evidente de intentar frenar sus demandas utilizando como muro a las comunidades autónomas que necesitan cambios estructurales en los sistemas sanitarios.

«Hemos instado a los sindicatos a que, en la segunda quincena de septiembre, nos reunamos todos en el Foro Marco de Diálogo Social. Que nos reunamos las comunidades, el Ministerio y los sindicatos, porque hasta ahora estábamos teniendo de alguna manera una conversación a dos bandas», explicó García en declaraciones a los periodistas en el Centro de Salud de Coslada.

La ministra se pronunció después de que los sindicatos no asistieran a la reunión programada por Sanidad para este jueves. «Si algo no nos ha faltado en el Ministerio de Sanidad es diálogo. Hay que seguir avanzando en las negociaciones», afirmó García. Además, recordó que la ley deberá llegar al Congreso, donde los distintos partidos políticos podrán debatir, introducir enmiendas y garantizar que la norma refleje los intereses de todos los profesionales sanitarios.

García también señaló que algunos asuntos, como salarios, retribuciones y jubilaciones, no corresponden al Ministerio de Sanidad y deberán resolverse en otros ámbitos competenciales.

Carta a los sindicatos

El Ministerio envió una carta a los sindicatos del Ámbito de Negociación en la que lamenta su ausencia en la reunión prevista este jueves y expresó su confianza en restablecer el «clima de cooperación» que ha caracterizado buena parte del proceso de negociación.

Sanidad recordó que, hasta ahora, se han celebrado más de 30 sesiones de trabajo en los últimos dos años, abordando de forma exhaustiva el contenido del proyecto normativo. El departamento reafirmó su compromiso con el diálogo y la participación activa de todos los agentes implicados y subrayó que el proceso busca un acuerdo amplio, evitando decisiones unilaterales.

Foro Marco de Diálogo Social

El Ministerio aclaró que el Foro Marco no es un espacio de negociación sectorial como el Ámbito, pero sí constituye un espacio de diálogo en el que participan todos los actores implicados en el Sistema Nacional de Salud: comunidades autónomas, sindicatos y el Ministerio.

Sanidad también expresó su disposición a convocar nuevas reuniones con los sindicatos si durante el Foro surgieran asuntos que requieran tratamiento específico en el Ámbito. Además, recordó que, tras las negociaciones técnicas e institucionales y antes de su eventual envío al Consejo de Ministros, el texto deberá someterse a información y audiencia pública, donde cualquier persona, entidad o colectivo podrá presentar alegaciones y observaciones.