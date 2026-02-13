Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La nueva empresa de base tecnológica (spin-off) Eroica Dx, surgida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), impulsará el desarrollo de un dispositivo de detección rápida de infecciones bacterianas potencialmente mortales y su resistencia a los antimicrobianos, directamente a partir de una pequeña muestra de sangre del paciente y en menos de 30 minutos.

Esta tecnología se enmarca en los dispositivos denominados PoC (del inglés «point-of care»), que se pueden utilizar en el punto de atención al paciente y sin necesidad de enviar muestras al laboratorio. Su objetivo es agilizar el diagnóstico y la prescripción del tratamiento, lo que resulta crucial en condiciones como la sepsis, donde cada hora de retraso incrementa significativamente el riesgo de mortalidad y los costes sanitarios.

La empresa tecnológica ha sido fundada por investigadoras del Grupo de Nanobiosensores y Aplicaciones Bioanalíticas (NanoB2A) del ICN2, un centro de investigación internacional, cuyos patronos son el CSIC, la Generalitat de Catalunya y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

Detección ultrasensible

El núcleo de la plataforma de Eroica Dx es una tecnología avanzada de biosensores fotónicos, desarrollada por el CSIC y el ICN2, que permite la detección ultrasensible de bacterias y marcadores de resistencia sin necesidad de marcajes adicionales para amplificar la señal ni de una preparación compleja de la muestra del paciente.

Los biosensores están integrados en microchips y cartuchos microfluídicos —elementos pequeños y desechables que permiten manejar cantidades muy reducidas de líquidos— fabricados mediante procesos industriales similares a los utilizados para la producción de microchips en la industria de los semiconductores.

La tecnología del microchip fotónico, que traduce la señal bioquímica, y que es un componente del dispositivo biosensor, fue desarrollado conjuntamente en la Sala Blanca del Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC), una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) dedicada a la investigación pero que también ofrece servicios de fabricación a empresas, un factor clave para avanzar hacia una mayor autonomía e independencia microelectrónica en Europa.

«Hemos decidido el lanzamiento de Eroica Dx después de obtener resultados muy relevantes a nivel de laboratorio en la detección de estos patógenos, incluyendo muestras de pacientes, y del importante desarrollo tecnológico no solo de los chips fotónicos, sino también de los cartuchos microfluídicos», ha destacado la profesora de investigación del CSIC Laura M. Lechuga, líder del Grupo NanoB2A.

En un futuro próximo

Tal como explica la investigadora, la tecnología podría ampliarse en el futuro a la detección de otros tipos de infecciones, como las causadas por virus u hongos, un ámbito en el que ya trabaja su grupo de investigación.

En los próximos meses, la spin-off estará abierta a rondas de inversión y colaboraciones estratégicas para acelerar el desarrollo de productos, la validación clínica y la entrada en el mercado. También se ha firmado un acuerdo de licencia de varias patentes entre el CSIC, el ICN2 y la empresa, que permitirá que Eroica comercialice la tecnología en un futuro.