Más del 50% de los españoles descuida hábitos clave para la salud cerebral

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La salud cerebral no depende de un único factor ni se limita a la prevención de una enfermedad concreta. La alimentación, el sueño, la actividad física, los hábitos cotidianos y el estímulo cognitivo forman parte de un mismo ecosistema que puede influir en el bienestar del cerebro a lo largo de la vida. Con esta idea como punto de partida, Samsung España y la Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) han presentado este lunes, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, el libro The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral.

La obra, publicada por CEAFA con la colaboración de Samsung, reúne las aportaciones de especialistas de diferentes ámbitos para trasladar al público general conocimientos científicos y recomendaciones sobre el cuidado de la salud cerebral. El libro nace como una continuación del proyecto digital The Mind Guardian y trata de responder a una pregunta sencilla: ¿qué podemos hacer hoy para cuidar nuestro cerebro mañana?

El acto de presentación se ha celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid y ha contado con la participación de Jesús Rodrigo, director ejecutivo de CEAFA, junto a varios de los expertos que han participado en la publicación.

Un enfoque que va más allá de la tecnología

Uno de los principales planteamientos del libro es que el cuidado de la salud cerebral requiere una mirada multidisciplinar. Medicina, nutrición, actividad física, sueño, neurociencia y tecnología pueden formar parte de un mismo ecosistema cuando el objetivo es favorecer hábitos saludables y detectar posibles señales de preocupación.

Orlando Vergara Correa, fundador y CEO de Bluebarna Ecosystems, analiza precisamente la importancia de conectar a profesionales, instituciones, asociaciones, investigadores y empresas ante problemas complejos como el deterioro cognitivo.

Desde el ámbito tecnológico, Alfredo Pérez Rodríguez, responsable de Innovación de Samsung Iberia, aborda el concepto de Tecnología con Propósito y el papel que pueden desempeñar las herramientas digitales como apoyo para las personas y para los profesionales. El planteamiento, según recoge la obra, no consiste en sustituir la labor de médicos, cuidadores o especialistas, sino en utilizar la tecnología como una herramienta facilitadora.

Neurología, alimentación, sueño y ejercicio

La neuróloga Patricia Pozo Rosich, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d’Hebron y directora del Migraine Adaptive Brain Center y de la Unidad de Cefalea, aporta al libro una visión centrada en la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios a lo largo de la vida.

La especialista desarrolla el concepto de cerebro adaptativo y aborda cuestiones como la reserva cognitiva, los factores de riesgo modificables y la importancia de prestar atención a determinados cambios que puedan requerir una valoración médica.

La alimentación ocupa otro de los capítulos de la publicación. Los dietistas-nutricionistas y divulgadores Aitor Sánchez y Lucía Martínez explican la relación entre alimentación y salud cerebral y ponen el foco en los patrones dietéticos mantenidos a largo plazo, más que en alimentos o nutrientes considerados de manera aislada. Entre los modelos que analizan figuran la dieta mediterránea, las dietas DASH y MIND.

El sueño también ocupa un espacio destacado. La doctora Nuria Roure, psicóloga general sanitaria y especialista en medicina del sueño, aborda la importancia del descanso como parte del cuidado de la salud a lo largo de la vida.

A estos contenidos se suma la perspectiva de Manuela Rodríguez, psicóloga del deporte especializada en alto rendimiento, que analiza cómo convertir el conocimiento sobre ejercicio y bienestar en hábitos que puedan mantenerse en el tiempo.

Por su parte, Marta Romo, pedagoga especializada en neurociencia cognitiva, profundiza en cuestiones relacionadas con el aprendizaje, el cerebro y la construcción de la reserva cognitiva.

Una llamada a cuidar el cerebro desde el día a día

El libro parte de una premisa especialmente relevante: la salud cerebral también se construye a través de decisiones cotidianas. Dormir adecuadamente, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, cuidar las relaciones sociales y mantener activo el cerebro son algunos de los aspectos que los especialistas abordan desde diferentes perspectivas.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), recogidos en una encuesta realizada a más de 1.000 personas mayores de 18 años, más de la mitad de la población española descuida hábitos relacionados con la salud cerebral, entre ellos el sueño, la alimentación o el ejercicio físico y mental. La misma fuente señala que hasta el 40% de los casos de Alzheimer podrían prevenirse mediante la adopción de hábitos cerebro-saludables.

En este contexto, The Mind Guardian pretende contribuir a trasladar la conversación sobre la salud cerebral fuera de la consulta médica y acercarla a la vida cotidiana, sin plantear soluciones simples para un problema complejo.

«Hablar de Alzheimer también significa hablar de prevención, información y acompañamiento», señala Jesús Rodrigo, director ejecutivo de CEAFA, quien destaca el valor de iniciativas que permiten trasladar el conocimiento sobre salud cerebral a la sociedad y avanzar en sensibilización y apoyo a las personas con Alzheimer y otras demencias y sus familias.

¿Qué es The Mind Guardian?

El libro amplía un proyecto que Samsung puso en marcha previamente con The Mind Guardian, una aplicación digital gamificada basada en inteligencia artificial que permite explorar determinadas funciones cognitivas en personas mayores de 55 años.

La herramienta forma parte del programa Tecnología con Propósito de Samsung España y ha sido desarrollada en colaboración con el centro de investigación atlanTTic de la Universidade de Vigo y el Grupo de Neurociencia Traslacional del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

El proyecto cuenta con el aval científico-tecnológico de la Sociedad Española de Neurología, el aval científico de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y el aval institucional de SEMERGEN.

Tras un año desde su lanzamiento en España, la aplicación ha superado las 100.000 descargas.

Samsung recuerda, no obstante, que The Mind Guardian no es un producto médico ni terapéutico y que sus resultados no deben utilizarse para establecer diagnósticos. Ante cualquier preocupación relacionada con la memoria o las capacidades cognitivas, la valoración debe realizarla un profesional sanitario.

Un libro cuyos beneficios se destinarán a CEAFA

La publicación de The Mind Guardian: El ecosistema que cuida nuestra salud cerebral supone una nueva etapa para el proyecto, que incorpora ahora divulgación y conocimiento experto al trabajo desarrollado desde la tecnología y la investigación.

El libro está disponible en formato Kindle y tapa blanda a través de Amazon y el 100% de los beneficios netos obtenidos por sus ventas se destinará a CEAFA, para apoyar su labor con las personas afectadas por Alzheimer y otras demencias y sus familias.

La presentación coincide con el Día Mundial del Alzheimer, una fecha que sirve también para poner el foco no solo en la enfermedad y sus consecuencias, sino en la importancia de la información, la prevención y el acompañamiento a lo largo de todo el proceso.