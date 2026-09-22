Graciano Palomo: «El gran reto de Barbacid ahora es llevar la triple terapia a los pacientes»

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El periodista Graciano Palomo se adentra en la vida y la trayectoria científica de Mariano Barbacid en su nuevo libro, Mariano Barbacid, la batalla contra el cáncer, publicado por La Esfera de los Libros. Una obra que va mucho más allá de la biografía de uno de los investigadores españoles más reconocidos internacionalmente y que dedica una parte importante de sus páginas a explicar qué es el cáncer, cómo se investiga y cuáles son los retos que todavía plantea una enfermedad que continúa siendo una de las grandes amenazas para la salud.

En una entrevista con OKSALUD, Graciano Palomo explica cómo nació su relación con Barbacid y por qué decidió dedicar cuatro años a reconstruir su trayectoria. «Él me buscó a mí y yo le busqué a él», recuerda el periodista, que inicialmente había publicado un artículo crítico sobre el científico cuando este estudiaba regresar a Estados Unidos después de haber creado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

Años después, ambos volvieron a encontrarse y aquella relación terminó dando lugar a una extensa entrevista. El interés que despertó llevó al periodista a plantearse la posibilidad de convertir aquella historia en un libro. «Esto es una biografía, sí, pero es mucho más que una biografía. Es también un libro sobre el cáncer: sobre lo que sabemos hoy de esta enfermedad, sobre cómo se investiga y sobre la vida y el trabajo profesional de Mariano Barbacid», explica.

El periodista reconoce que el proyecto tuvo también una importante dimensión personal. «Ha sido un trabajo muy intenso», señala, después de haber conocido durante esos años numerosas historias de pacientes y familias afectadas por la enfermedad.

Un científico excepcional y una personalidad fuerte

Graciano Palomo considera a Barbacid «un genio», aunque matiza que el científico tiene una personalidad especialmente marcada. Para el periodista, esa determinación forma parte también de la explicación de una trayectoria que comenzó en España y continuó en Estados Unidos.

Con 24 años, después de terminar su doctorado, Barbacid se trasladó al Instituto Nacional del Cáncer estadounidense con una beca Fulbright. Ocho años después, en 1982, logró aislar el primer oncogén humano H-RAS, un descubrimiento fundamental para el desarrollo de la oncología molecular.

Posteriormente, regresó a España y participó en la creación del CNIO, institución que dirigió durante sus primeros años. Para Graciano Palomo, este centro constituye uno de los grandes legados del científico, junto al descubrimiento del oncogén y su actual investigación sobre el cáncer de páncreas.

«Este es un personaje que cuando termina el doctorado, a los 24 años, se va a Estados Unidos sin hablar inglés y a los ocho años consigue aislar el primer oncogén», destaca el periodista.

La triple terapia contra el cáncer de páncreas

Uno de los ejes centrales del libro es la investigación que el equipo de Barbacid desarrolla sobre el cáncer de páncreas. Los resultados obtenidos hasta ahora corresponden a modelos experimentales y han mostrado resultados prometedores en ratones, pero todavía queda un largo camino antes de poder determinar si esta estrategia puede convertirse en un tratamiento para pacientes.

«Su obsesión es pasar a la historia como haber descubierto la triple terapia, porque quiere que los pacientes se curen», explica Palomo. La investigación combina tres fármacos dirigidos contra distintos mecanismos relacionados con el crecimiento tumoral y ha conseguido provocar la regresión de tumores pancreáticos en modelos animales.

El siguiente paso es precisamente trasladar esta investigación al ámbito clínico. Se estima que serían necesarios varios años de trabajo y una importante inversión económica para desarrollar los equipos y completar las investigaciones necesarias antes de llegar a los pacientes.

«Si la fórmula de Barbacid contra el cáncer de páncreas tiene éxito, será historia clínica de la humanidad», afirma el periodista en otra entrevista reciente.

«¿Qué tengo que hacer para que el cáncer pase de mí?»

El libro también aborda una de las preguntas que más preocupan a cualquier persona: qué puede hacer para reducir el riesgo de desarrollar cáncer. El escritor cuenta que se la planteó directamente a Barbacid: «Doctor, ¿qué tengo que hacer para que el cáncer o los cánceres pasen de mí?».

La respuesta del científico fue contundente: «Tener suerte». Después añadió algo más cercano al sentido común: mantener una vida saludable, no fumar, comer adecuadamente, beber con moderación, hacer ejercicio y realizar controles médicos.

Para Palomo, el mensaje resume una de las principales conclusiones de la obra: la prevención es importante, pero la investigación resulta imprescindible porque no todos los tumores pueden prevenirse y porque todavía existen cánceres para los que las opciones terapéuticas son muy limitadas.