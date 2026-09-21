Los médicos lanzan un ultimátum por las pagas extra y preparan movilizaciones: «Que se mojen los políticos»

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Recuperar de manera íntegra las pagas extraordinarias recortadas en 2010 al personal funcionario y estatutario es el objetivo de la ofensiva sindical que arranca este lunes, una reivindicación que, 16 años después, sigue pendiente y afecta a unos 2,9 millones de empleados públicos. Para los próximos meses, las organizaciones anuncian acciones conjuntas y movilizaciones para reclamar la restitución completa de estas cantidades. La iniciativa está impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA), Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el sindicato independiente ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Los responsables de las distintas organizaciones han explicado que la medida, adoptada en 2010 como recorte temporal y excepcional para afrontar una crisis económica, se ha mantenido de manera inexplicable e injusta a lo largo de 17 años, generando una pérdida de poder adquisitivo para el personal funcionario muy superior a lo pretendido inicialmente, que se ha visto agravada en los años sucesivos hasta la actualidad, ya que a la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las escasas y exiguas subidas posteriores han sido lineales.

Además, los sindicatos señalan la contradicción que supone el hecho de que se diera por superado el momento de crisis económica y que, sin embargo, se haya mantenido el recorte aplicado en el contexto de la misma, una decisión que sigue discriminando al personal funcionario y estatutario respecto a otros colectivos profesionales.

Ante esta situación, y tras conocerse la intención del Ejecutivo de elaborar Presupuestos Generales del Estado en estos meses, los responsables sindicales han decidido poner en marcha una serie de acciones encaminadas a reclamar el fin de este recorte. De ahí que se hayan solicitado reuniones a los responsables de los grupos parlamentarios con representación en Congreso y Senado para pedir una postura común en el proceso de tramitación de la ley, así como a los ministerios implicados, y que se estén cerrando fechas para movilizaciones conjuntas frente a las instituciones encargadas de revertir esta medida.

En el acto de este lunes han participado Miguel Lázaro, presidente de CESM; Pilar Ortega, vocal de FEDECA; Ana Alarcón, secretaria de Comunicación y portavoz del SUP; María Cristina del Villar Rodríguez, de la Ejecutiva Nacional de TAMPM; Francisco Venzalá, presidente de ANPE; Pilar González, secretaria nacional de USIE y Néstor Morchón, vicepresidente del SME.