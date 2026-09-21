Quirónsalud Málaga trata el cáncer de mama en cinco sesiones de radioterapia protegiendo el corazón

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El Hospital Quirónsalud Málaga emplea técnicas avanzadas de radioterapia para tratar el cáncer de mama buscando la máxima eficacia frente al tumor y, al mismo tiempo, una mayor protección de los tejidos y órganos sanos. Entre ellas se encuentra la Inspiración Profunda Mantenida (DIBH), una técnica que permite reducir la radiación que puede alcanzar el corazón durante el tratamiento y que cobra especial importancia en los tumores de mama izquierda”, explica la doctora Miriam Palomas, especialista en Oncología Radioterápica con especial dedicación a la patología mamaria del Hospital Quirónsalud Málaga, servicio dirigido por el doctor Jorge Contreras.

Este procedimiento se combina con los actuales esquemas de radioterapia que permiten, en pacientes seleccionadas, “completar el tratamiento de la mama en cinco sesiones, frente a tratamientos tradicionalmente más prolongados”. El objetivo es avanzar hacia una radioterapia cada vez más precisa, cómoda y adaptada a las características de cada paciente.

Protección cardiaca mediante el control de la respiración

La clave de esta técnica está en un sencillo gesto de la paciente: realiza una inspiración profunda y mantiene el aire durante unos segundos que dura la irradiación. Según explica la oncóloga radioterápica Míriam Palomas, “cuando los pulmones se llenan de aire, aumenta el volumen torácico y se desplaza el corazón, alejándolo de la zona que recibe la radiación. Esto es clave para minimizar la dosis en el tejido cardiaco, especialmente cuando tratamos la mama izquierda”.

“Al realizar una inspiración profunda, conseguimos separar el corazón del campo de tratamiento y, por tanto, disminuir la radiación que puede llegar hasta él y reducir su posible toxicidad”. De esta manera, la radioterapia se administra en unas condiciones anatómicas especialmente favorables para proteger el tejido cardiaco. La paciente mantiene la inspiración durante la irradiación y respira normalmente entre una aplicación y otra, siguiendo en todo momento las indicaciones del equipo de Oncología Radioterápica. En este sentido, además, destaca el papel fundamental que desempeñan los técnicos de Oncología Radioterápica, así como Enfermería, cuya labor es clave durante todo el proceso.

La incorporación de esta técnica responde a uno de los principales objetivos de la radioterapia moderna: concentrar la dosis necesaria en la zona que precisa tratamiento minimizando, tanto como sea posible, la exposición de los órganos sanos próximos.

Radioterapia en cinco sesiones

A esta mayor precisión se suma la evolución de los esquemas de tratamiento del cáncer de mama. En determinadas pacientes, “es posible administrar la radioterapia de la mama en cinco sesiones, concentrando el tratamiento en un periodo considerablemente más corto”, subraya la doctora Míriam Palomas.

Estos esquemas, conocidos como ultra-hipofraccionamiento, permiten reducir el número de desplazamientos al hospital y facilitan la conciliación del tratamiento con la vida personal, familiar y laboral de la paciente, manteniendo siempre la indicación individualizada por parte del especialista.

Planificación y compromiso con la paciente

La planificación es, por ello, fundamental. Antes de iniciar el tratamiento, el equipo estudia las características de cada paciente y del tumor y determina tanto el esquema de radioterapia más adecuado como la conveniencia de utilizar la Inspiración Profunda Mantenida.

La Dra. Miriam Palomas destaca la incorporación de esta técnica a la práctica asistencial del Hospital Quirónsalud Málaga, “hoy en día, esta técnica se sitúa a la vanguardia de los tratamientos radioterápicos y este centro la ofrece de forma consolidada”. Se trata de un logro más del centro hospitalario en su compromiso por una radioterapia cada vez más personalizada y precisa, en la que “el objetivo no es únicamente tratar eficazmente el cáncer, sino hacerlo reduciendo al máximo posible el impacto del tratamiento sobre los tejidos sanos y favoreciendo la calidad de vida de las pacientes”, termina diciendo.

Quirónsalud, pionero en el tratamiento a pacientes oncológicos en Andalucía

El grupo hospitalario Quirónsalud es líder en el tratamiento integral del paciente oncológico. Sus ocho centros ubicados en poblaciones estratégicas de la comunidad han establecido un proyecto asistencial específico para garantizar una respuesta global y personalizada a los pacientes afectados de cáncer, independientemente de su edad.

En la actualidad dispone de dos plataformas oncológicas equipadas con tecnología de última generación para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Una de ellas, el Departamento Integral de Oncología, se ubica en el Hospital de Día Quirónsalud Málaga, ofreciendo también servicio a los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar.

En la misma línea trabaja la otra plataforma oncológica de referencia para Andalucía Occidental, integrada por el Servicio de Radioterapia de Quirónsalud Infanta Luisa, así como por los Servicios de Medicina Nuclear de este mismo centro hospitalario sevillano y de Quirónsalud Córdoba para un diagnóstico más preciso de los procesos oncológicos. Esta dotación también ofrece cobertura a Quirónsalud Huelva y Quirónsalud Sagrado Corazón. Además, a esto hay que sumar los servicios de Oncología Médica y los hospitales de Día Oncológicos ubicados en los ocho centros sanitarios del grupo en Andalucía.