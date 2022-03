Las elecciones a la Junta de Gobierno y a los miembros de la Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) tendrán lugar el próximo 3 de abril.

La candidatura de Manuel Martínez del Peral, está también formada por: Marta de Zarandieta (secretaria); Luis Panadero (tesorero); Oscar López (vicepresidente primero); Esther Paula Calvo (vicepresidente segundo) y Rafael Areñas (vicepresidente tercero). Entre los vocales se hallan: José Manuel Becerra (Titulares Oficinas de Farmacia); Raquel Aguado (Dermofarmacia y Productos Sanitarios); María Soledad Santiso (Titulares Farmacia Rural) y María del Carmen Magro (Ejercientes en Oficinas de Farmacia No Titulares).

A ellos se suman como vocales también: Beatriz Collado (Alimentación y Nutrición); Inmaculada Bel (Industria); Celia Cueto-Felgueroso (Especialidades en Laboratorio Clínico); Alicia Herrero (Hospitales); Ignacio Padrino (Docencia e Investigación); Rosa Virto (Salud Pública y Administración); Pablo Barral (Distribución); Antonio Gálvez (Óptica, Óptometría y Audioprotesis); Carmen Mijimolle (Ortopedia); Carlos Enrique Muñoz (Plantas Medicinales); Alicia Moro (No Ejercientes) y Elena Manso (Formulación Magistral).

PREGUNTA.- Los lectores de OKSALUD, medio que fue presentado en sociedad el pasado noviembre, quieren conocer de cerca a Manuel Martínez mejor… ¿Cómo es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Qué me dice de su familia? ¿Y de sus aficiones?

RESPUESTA.- Soy una persona comprometida con su profesión, y emprendedor, que, a parte de su vertiente privada, hace ocho años decidió colaborar con su experiencia en una institución tan importante como el COFM, donde he sido vicepresidente estos años. Soy una persona familiar, estoy casado y tengo tres hijos. Dedico mi tiempo libre a hacer deporte, tanto individual como en familia, a viajar y a disfrutar todo lo que se puede de la vida.

P.- ¿Por qué decidió dedicarse al sector farmacéutico? ¿Por qué decide ahora presentarse como candidato a la presidencia?

R.- El sector farmacéutico ha estado siempre en el ambiente familiar desde que era niño. No sólo en la vertiente de oficina de farmacia, también con investigadores y emprendedores de la industria farmacéutica. Siempre me gustó el sector y tengo grandes referentes familiares que abrieron un camino y que yo quiero continuar. Muchos de ellos me enseñaron la importancia que la farmacia tiene para los ciudadanos y me encantaría que ese mensaje perviva. Decido dar el paso, rodeado del mejor equipo que se puede tener, porque creo que vamos a tener unos años difíciles, en los que hace falta una renovación en el COFM. En nuestra candidatura tenemos la experiencia, la fuerza y las ganas de ser la voz de los farmacéuticos madrileños frente al resto del sector y las administraciones

P.- ¿Qué destaca sobre sí mismo en este sentido?

R.- Soy una persona dialogante, accesible, emprendedora, coherente y consecuente con sus ideas y, sobre todo, muy leal y fiel con las personas con las que me rodeo y formo equipo. Considero que tengo la capacidad de llegar a consensos con posturas diferentes, de una forma que se generan espacios de colaboración fundamentales para avanzar.

P.- ¿Cómo valora la crisis de salud pública que hemos afrontado por la pandemia del Covid?

R.- Ha sido una etapa durísima, que, como toda crisis, deja muchos aprendizajes. Nos ha enseñado, en primer lugar, a ver que la colaboración entre todos los sanitarios es vital para el buen funcionamiento del sistema sanitario español, que es unos de los mejores del mundo, como ha demostrado. En segundo lugar, se ha puesto de relevancia el inmenso papel que realizan los farmacéuticos en nuestra sociedad y la importancia de nuestra profesión en todos los ámbitos de la salud: investigación de la vacuna y tratamientos, análisis clínicos con las pruebas de detección de Covid, farmacia hospitalaria en la línea más complicada en momentos de crisis, la distribución haciendo que todo fuese posible y la farmacia comunitaria que ha sido el punto de contacto del paciente con el sistema de salud durante meses…. Hemos demostrado una vez más que somos parte del sistema sanitario y que ningún interés ajeno va a rebatir esta evidencia. Lo que hay que hacer es ponerla en valor y que, de una vez por todas, no quede ninguna duda, especialmente en la farmacia comunitaria, que ha tenido un papel clave en la pandemia.

P.- En primera línea de la pandemia, el farmacéutico. ¡Un aplauso para todos! ¿Qué haría de otra forma si pudiera rebobinar y tuviera todos los poderes?

R.- A toro pasado es fácil decir lo que uno haría, desde luego, y defiendo la mayor parte de las iniciativas que se llevaron a cabo siempre desde un escenario tan cambiante como el que había. Haciendo este ejercicio de imaginación, dos años después, creo que deberíamos haber buscado una mayor colaboración y coordinación tanto interna como con la Administración. Se debían haber montado comités de crisis con la Consejería (de Sanidad de Madrid) y que la farmacia hubiese estado dentro de la estrategia general. Se debía haber asegurado y potenciado la protección de los farmacéuticos en momentos de dificultad de acceso a materiales de protección. También hubiese sido bueno tener comités de crisis con los delegados para dar respuesta a todas esas situaciones extremas que se iban dando, y con otros colegios y el consejo para ver las iniciativas tan positivas que se iban desarrollando por toda España.

P.- ¿Cuáles son sus retos/objetivos como presidente del COFM?

R.- Me gustaría modernizar la institución tanto a nivel interno como en su cara externa. A nivel interno debemos transformarnos en una institución eficiente y ágil que dé al colegiado un servicio excelente a un coste razonable. La farmacia se va a enfrentar a enormes retos en los próximos años y en el COFM debemos dotar a nuestros colegiados de las herramientas necesarias para gestionar esos cambios con éxito. A nivel externo creo firmemente que el COFM debe ser un Colegio referente a nivel nacional con peso en todas las instituciones a las que tiene acceso.

P.- Covid, Covid… ¿Es hora de volver a estos temas? Digitalización de la oficina de farmacia, del entorno rural, de las guardias, de la dispensación en farmacias de medicamentos de diagnóstico hospitalario, del desabastecimiento en la oficina de farmacia…

R.- ¡Si, es hora! Es verdad que la pandemia ha frenado todo en seco, aunque ha generado avances imparables en temas como el avance tecnológico. Es un momento crítico donde el colegio debe ser el garante de que ninguna farmacia quede atrás en este campo. Tendremos que dotar a las farmacias de las herramientas necesarias para que se asegure un acceso digital tan común y sencillo como el acceso físico a la farmacia gracias a la capilaridad que tenemos; capilaridad generada en gran parte por la farmacia rural, pieza clave de nuestro modelo, que debe ser protegida y potenciada con medidas legislativas que favorezcan su viabilidad. Dentro de estas medidas estarían la remuneración de las guardias, la conversión en botiquines de farmacias inviables económicamente… y, por supuesto, la dispensación de medicamentos hospitalarios que hagan que el paciente, especialmente el rural, se beneficien de la cercanía de su farmacia. En este sentido, es básico consensuar con la Farmacia Hospitalaria las situaciones en las que el paciente pueda acceder de la manera más sencilla y sostenible a su tratamiento.

P.- ¿Qué pasó con el cupón precinto?

R.- Se ha realizado un piloto para tener una idea de cómo será su evolución con los avances tecnológicos. Pero hay que ser realista y mejorar el sistema que actualmente tiene carencias y hasta que no esté todo claro y sin errores habrá que esperar…

P.- ¿Cómo «fluye» el tema de la intervención del farmacéutico en determinadas indicaciones de medicamentos para descongestionar las consultas de los centros de salud? Porque está claro que los centros siguen «congestionados»…

R.- Creo que es imprescindible trabajar en esa dirección. El farmacéutico, por su formación y experiencia, tiene capacidad más que suficiente para valorar y dispensar ciertos fármacos en patologías menores. Aquí es donde echamos en falta algo más de comunicación con el médico para que la información de ambos sea mayor y el paciente tenga una atención global que redunde en su beneficio. Esto descongestionaría los centros de salud y la atención no se vería afectada sino reforzada. Nosotros abogamos porque se puedan aplicar protocolos coordinados con los médicos para la descongestión de la patología menor, estos protocolos existen consensuados entre las sociedades científicas médicas y farmacéuticas y solamente hay que tener la voluntad y habilidad de ponerlos en marcha; es uno de nuestros puntos principales en el programa que presentamos. Para ello, es básico desarrollar la comunicación directa entre prescriptor (médico) y dispensador (farmacéutico) y, de esa manera y mediante los protocolos comentados, implantar la derivación bidireccional en los casos de pacientes con síntomas menores; sería un avance a la hora de descongestionar la atención primaria y aportar más a la sostenibilidad del sistema.

P.- ¿Y qué hay del Decreto de deducciones?

R.- Bueno, es una losa que llevamos soportando muchos años. Vinieron como algo provisional y se han quedado como algo estable. Pienso que deberían eliminarse y ver una forma más justa de relación con la Administración que no sea siempre la medida economicista contra la farmacia. Al menos se deberán estudiar formas por las que estas deducciones sean revertidas a la farmacia, por ejemplo, en forma de pagos de servicios prestados por las farmacias.

P.- ¿Cuáles son los retos para el sector para este 2022?

R.- El reto más importante será aprobar la nueva ley que debe ajustarse a las necesidades del sector y permitirnos avanzar a la farmacia de futuro. Creo que hay grandes avances que deberán ser rematados con los desarrollos reglamentarios adecuados, y es ahí donde vamos a trabajar muy duro para que los avances sean para todos y avancemos como colectivo que es lo que quiere la sociedad.