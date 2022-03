Las elecciones a la Junta de Gobierno y a los miembros de la Comisión de Recursos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) tendrán lugar el próximo 3 de abril. La Mesa Electoral del colegio validó el viernes, 25 de febrero, las candidaturas de Rosalía Gozalo Corral, Mercedes González Gomis, Manuel Martínez del Peral Mayor y Luz María Sanz Díaz.

La candidatura Principios Activos, encabezada por Luz Sanz, representa, según destaca la farmacéutica, «un proceso renovador de las formas de representar y enfocar los problemas, pero a la vez conservador de lo que merece la pena defender».

Incluye a Antonio Martín, secretario; Juan Carlos Bonillo, tesorero; Iñigo de Loyola de Juana, vicepresidente primero; Carlos de la Morena, vicepresidente segundo; Federico Eduardo Masegosa, vicepresidente tercero; Gloria María Masso de Luque, vocal de Titulares de Farmacias; Alejandra Beatriz Crespo, de Dermofarmacia y Productos Sanitarios; y Antonio Jesús Galdeano, de Titulares Farmacia Rural.

Otros vocales son Víctor Martín, (Ejercientes en Oficinas de Farmacia No Titulares); Sofía Dias do Vale (Industria); Isabel Díaz (Alimentación y Nutrición); José Miguel Comino (Hospitales); Laura Martín (Docencia e Investigación); Ramez Muharram (Salud Pública y/o en la Administración); Ana María Romero (Distribución); Adela Riera (Óptica, Optometría y Audioprótesis); Domingo Serrano (Ortopedia); María Esteban (Plantas Medicinales); Ángel Puente (No Ejercientes) y María del Mar Massó de Luque (Formulación Magistral).

OKSalud desea saber más sobre todos ellos y hoy entrevista a Luz Sanz, titular de una oficina de farmacia en el madrileño barrio de Chamartín, cerca del Estadio Santiago Bernabéu:

PREGUNTA.- Los lectores de OKSALUD, medio que fue presentado en sociedad el pasado noviembre, quieren conocer de cerca a Mercedes González. ¿Cómo es?

RESPUESTA.- Soy una mujer madura a la que interesa la sociedad en la que vive y que cree que puede aportar un grano de arena para mejorar la vida de las personas

P.- ¿A qué dedica el tiempo libre?

R.- Me gusta relacionarme con el mundo que me rodea; estudio cosas sobre las quiero ampliar mis conocimientos o no domino en absoluto; acudo a eventos culturales y sociales; me relaciono con gente muy diversa… y también me gusta disfrutar de momentos de tranquilidad en mi casa.

P.-¿Qué me dice de su familia?

R.- Estoy casada y no tengo hijos.

P.- ¿Y de sus aficiones?

R.- Me gustan los animales y los paseos por la naturaleza. Aunque la afición que más desarrollo es la lectura. También me gusta la jardinería y los deportes, como el windsurf, natación, esquí, marcha o golf.

P.- ¿Por qué decidió dedicarse al sector farmacéutico?

R.- Me gusta poder evitar la enfermedad y el dolor con mis conocimientos. Me gusta la atención farmacéutica porque suele, aunque no siempre, situarse en un nivel previo a la gravedad irreversible, cuando todavía se pueden paliar situaciones sin llegar a niveles demasiado drásticos de intervención.

P.- ¿Por qué decide ahora presentarse como candidata a la presidencia?

R.- Porque nuestro sector necesita una activación y una renovación para las que me gustaría ser el agente que la promueva y las lleve a cabo.

P.- ¿Qué destaca sobre sí misma en este sentido?

R.- No pertenezco a la actual Junta (de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid) y tengo una visión menos enclaustrada de nuestra profesión. Creo que hay que implicarse más en niveles de gestión política para conseguir aprovechar nuestro potencial profesional en aras a mejorar la vida de las personas en las comunidades en las que nos asentamos. En este sentido, pienso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) serán una oportunidad para desarrollar esa función asistencial y social que podemos ofrecer.

P.- ¿Cómo valora la crisis de salud pública que hemos afrontado por la pandemia del Covid?

R.- Durante la pandemia el papel de los farmacéuticos como activos de salud cercanos y plenamente accesibles ha sido muy importante, aunque, por desgracia, en nuestro país no ha tenido la relevancia que ha podido observarse en otros de nuestro entorno, donde las farmacias han participado más activamente en las medidas para paliar la pandemia. En España la regulación del sector que, por otra parte, sirve para que tengamos un magnífico sistema de atención situacional a la población, ha impedido, en este caso, una mayor involucración en esas competencias admitidas en otros países como han sido las campañas de vacunación y de detección de la enfermedad.

P.- En primera línea de la pandemia, el farmacéutico. ¡Un aplauso para todos! ¿Qué haría de otra forma si pudiera rebobinar y tuviera todos los poderes?

R.- Hubiera permitido que las farmacias desde mayo del 2020 hubieran realizado test de detección de Covid, certificación y comunicación de los resultados. Hubiera permitido que los farmacéuticos participaran en las campañas de vacunación. Hubiera implantado unas guías de tratamiento de diversas patologías sencillas que habrían facilitado la atención de las mismas sin tener que acudir a los Centros de Salud que estaban colapsados o cerrados.

P.- ¿Cuáles son sus retos/objetivos como presidente del COFM?

R.- Mi reto es conseguir que los farmacéuticos españoles tengan la misma consideración que nuestros colegas europeos. Mi objetivo es poder ofertar servicios de prevención y tratamiento de la enfermedad cercanos, efectivos y asequibles para toda la población independientemente del sitio en el que vivan. Las farmacias rurales, en ese sentido, brindan un servicio encomiable en zonas con poca población ya que permiten que ésta permanezca no sólo con su atención sino brindando puestos de trabajo.

P.- Covid, Covid… ¿Es hora de volver a estos temas? Digitalización de la oficina de farmacia, del entorno rural, de las guardias, de la dispensación en farmacias de medicamentos de diagnóstico hospitalario, del desabastecimiento en la oficina de farmacia…

R.- Desde luego. Por ejemplo, si los analgésicos de uso hospitalario volvieran a las farmacias a través de receta electrónica, se lograría un considerable descenso en las urgencias de los hospitales ya que permitirían que las personas pudieran esperar a acudir a la consulta de Atención Primaria (AP). En la pandemia se ha realizado una buena coordinación para facilitar el acceso a medicamentos hospitalarios desde la cercanía de las farmacias comunitarias, y eso debería reforzarse. El desabastecimiento es un problema derivado de las dificultades de transporte, la geolocalización de los productores de principios activos y de la competencia de los países para abastecerse de los mismos. Tener los precios más bajos de Europa no favorece nuestra situación.

P.- ¿Qué pasó con el cupón precinto?

R.- De momento, sigue pero esperamos que pueda erradicarse en un corto plazo.

P.- ¿Cómo «fluye» el tema de la intervención del farmacéutico en determinadas indicaciones de medicamentos para descongestionar las consultas de los centros de salud? Porque está claro que los centros siguen «congestionados»…

R.- Ya he dicho antes que unos protocolos de tratamiento de patologías sencillas y frecuentes que permitieran las dispensación de medicamentos sin receta, pero ateniéndose a ellos, redundaría en beneficio de los pacientes y en ahorro para el Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como ya se hace en países como Francia, Australia, Canadá… ¿Y qué hay del Decreto de deducciones? Esa es una promesa política incumplida, su anulación. Y que lastra la rentabilidad de nuestros establecimientos y condiciona los bajos salarios del sector.

P.- ¿Cuáles son los retos para el sector para este 2022?

R.- Desde mi punto de vista, es importante que podamos aprovechar los fondos de PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para actualizar y digitalizar en mayor medida las oficinas de farmacia. En los planos educativos, la digitalización también puede brindar opciones más asequibles para la formación. La distribución ya va por delante en estos asuntos pero debe resolver problemas de identidad que van a condicionar el futuro de la profesión.

P.- ¿Qué hay de nuevo en el horizonte legislativo?

R.- La amenaza de una nueva LOAF (en Madrid) a la que se han presentado más de mil alegaciones y que no ha sido debidamente debatida ni consensuada. Y a nivel nacional, se espera que pronto se acometa una modificación de la Ley del Medicamento.