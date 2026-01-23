Fact checked

La lepra es una enfermedad crónica que tiene cura desde hace cuatro décadas, pero cada día se siguen detectando 479 nuevos casos en el mundo y solo durante 2025 se notificaron en España 10 nuevos casos en hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 23 y los 70 años.

Así lo indica la Fundación Fontilles, entidad española referente en la lucha contra la lepra desde la apertura en 1909 del sanatorio San Francisco de Borja en el municipio alicantino de la Vall de Laguar, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Lepra este próximo domingo, 25 de enero.

Según señala en un comunicado, en 2025 se notificaron al Registro Estatal de Lepra del Centro Nacional de Epidemiología- Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII) 10 nuevos casos: 3 en Madrid, 2 en Cataluña, 2 en Castilla-La Mancha, 1 en Andalucía, 1 en Asturias y 1 en Cantabria. Se trata de 6 hombres de 23, 24, 31, 34, 40 y 70 años de edad, y de 4 mujeres de 34, 35, 38 y 39 años.

Asimismo, en el periodo 2015-2024, se notificaron 97 casos: 13 en Andalucía, 3 en Aragón, 3 en Asturias, 7 en Baleares, 5 en Canarias, 2 en Cantabria, 4 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León, 14 en Cataluña, 5 en la Comunitat Valenciana, 2 en Extremadura, 8 en Galicia, 18 en Madrid, 1 en Murcia, 1 en Navarra, 7 en el País Vasco, y 2 en La Rioja.

Por sexos, 47 casos corresponden a hombres y 50 a mujeres. Por franjas de edad, 3 tenían menos de 15 años en el momento de la detección; 11, entre 15 y 24 años; 54, entre 25 y 44 años; 18, entre 45 y 64 años; y 11, más de 65 años.

Situación a nivel internacional

La enfermedad registró 172.717 nuevos casos en el mundo en 2024, último año del que existe información, lo que supone un descenso del 5,3% respecto a los 182.815 casos localizados en 2023, según los datos de 188 países recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pese a la reducción, las detecciones de 2024 superan en un 39,8% los 123.500 casos establecidos como hito para 2025 por la Estrategia Mundial contra la Lepra 2021-2030 y en un 176,3% los 62.500 marcados como meta para 2030.

Los nuevos casos detectados en niños y niñas menores de 15 años ascendieron a 9.397, lo que implica el 5,4% del total y supone una tasa de 4,7 casos por millón de población infantil, frente a los 4,24 previstos para 2025 y los 0,77 para 2030. Asimismo, las recaídas se han incrementado en un 23,1%, al pasar de 3.644 a 4.486.

«Aunque la reducción de las nuevas infecciones puede parecer esperanzadora, la aparición de casos de lepra en niños y niñas es un indicador de transmisión reciente, las detecciones con discapacidades asociadas constatan el retraso en el diagnóstico, y las recaídas evidencian fallos en la vigilancia de la evolución del tratamiento», ha alertado al respecto la directora de Sensibilización y Voluntariado de Fontilles, Yolanda Sanchis.

El 72% de los nuevos casos se ha registrado en el Sudeste Asiático (124.295), el 11,1% en África (19.171), el 13,7% en América (23.600), el 1, % en el Mediterráneo Oriental (2.409) y el 1,8% en el Pacífico Occidental (3.145); mientras, Europa ha notificado 97 casos.

Tratamiento de la lepra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado, en vísperas del Día Mundial de la Lepra, que se celebrará el próximo 25 de enero, que el acceso al tratamiento es esencial para los esfuerzos mundiales de eliminación de la enfermedad.

La lepra es una enfermedad infecciosa causada por un tipo de bacteria, Mycobacterium lepra, y es una de las más antiguas conocidas por la humanidad. Afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. Si no se trata, puede causar discapacidades progresivas y permanentes, además de estigma y aislamiento social. Sin embargo, la lepra se puede curar con terapia multimedicamentosa (TMD).

La OMS recuerda que los esfuerzos para eliminar la lepra han logrado reducir el número de casos nuevos en muchas zonas; de los 188 países, zonas o territorios que presentaron datos en 2024, 55 no notificaron ningún caso. Sin embargo, ese mismo año se detectaron 172 717 casos nuevos en todo el mundo, que se notificaron a la OMS.

En este contexto, la OMS colabora con Novartis desde el año 2000 para proporcionar TMM y clofazimina de forma gratuita a todos los pacientes de lepra del mundo. Esta colaboración sigue siendo uno de los programas de donación de fármacos más sostenidos en el ámbito de la salud mundial.

Para celebrar 25 años de colaboración, la OMS y Novartis han prorrogado un Memorando de Entendimiento (MdE) por 5 años más (2026-2030). La prórroga prevé el suministro continuo de MDT y también incluye financiación para la adquisición y distribución de rifampicina de dosis única (SDR) para la profilaxis posexposición (PEP).

«El compromiso inquebrantable de socios como Novartis durante el último cuarto de siglo ha sido fundamental para el progreso logrado contra la lepra», ha afirmado Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS para la Promoción de la Salud, la Prevención de Enfermedades y la Atención.

«Su firme apoyo para garantizar el acceso gratuito al tratamiento ha ayudado a transformar millones de vidas y nos ha acercado a un mundo libre de esta antigua enfermedad. Esta colaboración duradera ejemplifica el poder de la solidaridad mundial en materia de salud: un recordatorio de que, juntos, podemos superar incluso los desafíos de salud más antiguos y arraigados cuando la ciencia, la equidad y la colaboración se alinean», ha añadido Farrar.