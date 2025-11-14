Fact checked

La inacción económica de Pedro Sánchez ha disparado un 18% los precios de productos sanitarios desde 2018. El repunte de la inflación sanitaria, especialmente en los productos farmacéuticos, es ya un fenómeno más que preocupante para miles de familias. Los precios de los productos sanitarios se están disparando y el impacto recae de forma más intensa en las rentas medias y bajas, que además sufren el encarecimiento simultáneo de la alimentación, la energía y otros bienes básicos. En este contexto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha limitado a expresar su «preocupación» y a anunciar un seguimiento del problema, una reacción considerada insuficiente por quienes reclaman actuaciones urgentes para proteger a los hogares más vulnerables.

A esta situación se suma el desgaste acumulado por la falta de presupuestos durante los últimos tres años, un escenario que muchos atribuyen a la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para articular una planificación económica efectiva. La combinación de inacción ante la subida de precios esenciales y ausencia de una hoja de ruta presupuestaria sólida está dejando a miles de familias sin margen de maniobra, obligándolas a asumir unos costes que crecen más rápido que sus ingresos y profundizando la sensación de que la gestión económica actual no está a la altura del desafío.

En octubre, la inflación general registró una aceleración hasta el 2,2 %, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Al mismo tiempo, el índice correspondiente al sector sanitario experimentó un repunte significativo, impulsado por un cambio de tendencia en el segmento de los productos.

Pero en este contexto, dentro de la ecuación del Gobierno, la ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a poner de relieve su enfoque populista con propuestas como la distribución gratuita de preservativos y cremas solares, medidas que buscan más el titular que soluciones estructurales. Mientras los problemas reales de financiación sanitaria y acceso a tratamientos esenciales se agravan, estas iniciativas parecen centrarse en gestos mediáticos que no atacan los problemas de fondo, desviando la atención de las necesidades prioritarias de los ciudadanos y el funcionamiento efectivo del sistema de salud.

Contexto general

Durante los últimos meses, el IPC no ha mostrado una clara moderación. Sin embargo, este nuevo repunte vuelve a poner sobre la mesa los desafíos de contener la inflación acumulada en servicios esenciales. Entre sus posibles causas figura el encarecimiento de costes de producción, logística y suministros en el ámbito sanitario, así como presiones específicas en el mercado farmacéutico.

El índice de precios de consumo (IPC) del sector salud alcanzó el 2,2 % interanual en octubre, lo que marca un cambio relevante frente a periodos anteriores donde las subidas eran más discretas o incluso se registraban caídas en ciertos subgrupos. Por ejemplo, en otras fechas se había observado un IPC más bajo, con una estabilización de los productos farmacéuticos.

El aumento de inflación en productos pharma sugiere que factores como avances en innovación, costes de materias primas o reajustes en la cadena de abastecimiento pueden estar influyendo. Este viraje al alza era esperado por algunos analistas tras meses de estabilidad o incluso retroceso en ese subgrupo.

Implicaciones

Para los hogares: un incremento en los precios de medicamentos o productos sanitarios puede afectar al gasto corriente, especialmente de colectivos vulnerables.

Para el sistema sanitario: si los costes internos siguen aumentando, podría incrementarse la presión sobre los presupuestos públicos o sobre los seguros privados, pero al no contar con presupuestos generales, la situación puede acarrear nuevos incrementos.

Para la economía: un alza en el IPC sanitario contribuye al aumento general de la inflación y puede condicionar la política monetaria o fiscal en los próximos trimestres.