La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, acusó este miércoles a Pedro Sánchez de «desguazar la Sanidad» y denunció que las transferencias del Estado a la región cayeron de 3.225 millones en 2023 a 1.722 millones en 2024, lo que equivale, según ella, a «quitar uno de cada dos euros» destinados a sanidad. Matute sostuvo que este recorte obliga a las comunidades autónomas a asumir costes crecientes mientras el Gobierno central reduce su presupuesto sanitario.

La Comunidad de Madrid denuncia que el Ejecutivo central recortó a la región las transferencias sanitarias casi a la mitad y acusa a Pedro Sánchez y a la ministra Mónica García de usar los cribados y la información sanitaria como cortina de humo para desviar la atención de sus responsabilidades políticas.

La consejera, Fátima Matute, afirmó este miércoles que «el que está desguazando la Sanidad es Pedro Sánchez» y sostiene que las transferencias del Estado a la Comunidad de Madrid se han reducido un 50%, una caída que, en su relato, equivale a «quitar uno de cada dos euros» destinados a sanidad.

Las acusaciones se produjeron en el marco de un CISNS extraordinario en el que el Ministerio solicitó datos sobre los programas de cribado poblacional. La consejera madrileña denunció además que las críticas del Gobierno a las comunidades con gestión del PP —en particular sobre derivaciones a la sanidad privada o supuestas ocultaciones de datos de los cribados— buscan distraer de «escándalos» y problemas de gestión a nivel central.

De esta forma, las cifras que ofrece Matute representan un recorte drástico en las aportaciones del Estado a la sanidad regional.

En este sentido, la consejera madrileña, contrasta la reducción estatal con el incremento del presupuesto sanitario regional: según la consejera, la Comunidad de Madrid ha aumentado su partida en sanidad en 2.200 millones hasta sobrepasar ya los 11.000 millones desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso, y afirma que el 90% se destina a hospitales de titularidad pública de gestión directa y un 10% a gestión indirecta. Con esos datos, la consejera defiende que la comunidad no está privatizando, sino reforzando su red sanitaria. Los medios recogen esas cifras y la réplica de la Comunidad.

Nuevas infraestructuras sanitarias

El Gobierno regional refuerza su compromiso con la sanidad pública de excelencia con una nueva inversión récord de 11.009,5 millones de euros, el 36% del total de las cuentas y un crecimiento del 5,3%. Este considerable aumento presupuestario seguirá mejorando las condiciones laborales de los profesionales del Servicio Madrileño de Salud, incrementando la plantilla orgánica de médicos y personal de Enfermería en las Urgencias de los hospitales públicos.

La Atención Primaria vuelve a crecer, con 2.896,1 millones de euros y un +10,4%, área en la que está prevista una inversión de 104 millones para la construcción de 24 nuevos centros de salud. Y 7.228 millones están destinados a la atención hospitalaria (+3,8%), de los que más de 215 serán para nuevas infraestructuras sanitarias de vanguardia como la Ciudad de la Salud, el inicio de las obras del Hospital Universitario Gregorio Marañón, el nuevo Hospital de Cuidados Sierra Norte o la reforma del Hospital Universitario de Móstoles.

Entre las novedades para 2026 destacan los proyectos Salud Mujer (12 millones), y Senior Plus (4 millones) enfocados al seguimiento integral de la salud femenina y la detección precoz de la fragilidad en personas mayores, respectivamente. También comenzarán las obras de la primera residencia del mundo para pacientes de ELA en el antiguo Hospital Puerta de Hierro y un Centro de Neurorrehabilitación Funcional en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.