Los Hospitales de Quirónsalud de la red pública madrileña organiza las I Jornadas de Innovación en Salud Digital Red 4H

“En este encuentro no hablamos de salud digital en futuro, sino en presente, como clave para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario; hablamos de actualidad en innovación sanitaria, de cómo puede mejorar los resultados en salud, tanto para los pacientes como para las organizaciones sanitarias”. Así presentaba ayer el Dr. Javier Arcos, director médico de la Fundación Jiménez Díaz y coordinador de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa (UICO) de los Hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña -los hospitales universitarios Fundación Jiménez Díaz (Madrid), Rey Juan Carlos (Móstoles), Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba (Collado Villalba)-, las I Jornadas de Innovación en Salud Digital Red 4H.

Y es que, añadió el Dr. Alfonso Cabello, jefe asociado del Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas de la Fundación Jiménez Díaz y miembro de la UICO, en la reunión se abordan “proyectos de inmensa actualidad, que ya son una realidad, que tienen impacto directo en el ámbito asistencial -la salud de los pacientes-, el de la gestión y el de la investigación, y que permiten ofrecer recursos cada vez más innovadores a los pacientes”.

Todo ello, sin perder de vista que todas estas innovadoras iniciativas tienen como gran protagonista al paciente, sus necesidades y expectativas, con el objetivo de mejorar sus resultados, a nivel clínico y de experiencia”, apuntó por su parte Marta del Olmo, gerente adjunta de los hospitales universitarios Rey Juan Carlos, Infanta Elena y General de Villalba, directora de Experiencia de Paciente de esta red asistencial y miembro también de la UICO.

Así resumían los tres expertos miembros del comité organizativo de las jornadas el contexto, contenido y objetivos del encuentro, organizado ayer por la UICO y celebrado en la Fundación Jiménez Díaz. La cita, que sirvió también para presentar oficialmente la unidad de apoyo a la innovación de estos cuatro hospitales, contó con la participación de una veintena de profesionales de esta red hospitalaria, así como de otros hospitales del Servicio Madrileño de Salud, y con la asistencia, presencial o en streaming, de casi 200 personas.

De una Medicina Reactiva a una Medicina Proactiva

Planteadas en torno a cuatro mesas redondas que abordaron los principales temas y enfoques de interés en este ámbito, la primera de ellas, titulada “De una Medicina Reactiva a una Medicina Proactiva”, incluyó una conferencia inaugural a cargo de Julián Isla, responsable de Recursos de Consultoría de Datos e Inteligencia Artificial en Microsoft España y miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), en la que aseguró que “la innovación que provoque un cambio radical en el sistema sanitario no vendrá generada por los profesionales que trabajamos actualmente en él, sino por los pacientes o por un agente de cambio externo”.

Por su parte, la salud digital en el contexto de los resultados clínicos y la sostenibilidad fue abordada por el Dr. Arcos, quien justificó el momento actual para su consolidación tanto en términos de necesidad, dado que “hay más cronicidad en la población, más complejidad en sus patologías y menos profesionales para afrontarlo”, como de evidencia, ya que “cada vez hay más pruebas de la eficacia y utilidad de la salud digital y la medicina basada en el valor, y de que la gestión también mejora la salud de la población de forma más sostenible”; y de capacidad: “Tenemos la madurez digital y cultural para hacer esta apuesta estratégica”.

“En este proceso de transformación de los procesos asistenciales para lograr mejores resultados clínicos y más sostenibilidad debemos actuar antes (pasando de una medicina reactiva a una proactiva); durante (pasando de actos a procesos); y después de la asistencia médica (evaluando el valor real para los pacientes), dijo. Y todo ello, por supuesto, con el apoyo de las nuevas herramientas tecnológicas actualmente disponibles.

Una importancia, la de la tecnología, de la que también habló Ángel Blanco, director de Organización, Procesos y TICs de Quirónsalud, en su conferencia “El uso de la información, Big Data e IA”, y durante la que insistió en que “lo importante no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con ello”. Y es que, argumentó, “el protagonista de los servicios no es el profesional, sino el paciente, de quien viene la innovación”. Por ello, “para innovar en servicios, se necesita una cultura de datos; el dato es para la ciencia y para el servicio al paciente, y el conocimiento es de las organizaciones, no de los profesionales”, añadió.

Las segunda y tercera mesas redondas ahondaron, bajo el título “La salud digital en la asistencia sanitaria”, en algunos de los muchos proyectos de innovación en salud digital que ya están en marcha en los citados cuatro hospitales y que, “siendo más digitales, consiguen ser más humanos e impactar, de verdad, en la trayectoria y experiencia del paciente”.

Así, la Dra. Adriana Pascual, especialista en Hematología y subdirectora médica del Hospital Universitario Infanta Elena, explicó el proyecto “E-Res Salud Hematología, que trabaja con información clínica individualizada para mejorar los resultados clínicos” y en el que ya han participado más de mil pacientes. Sus casi tres años de evolución han mostrado que mejora no solo la eficiencia en la gestión de los recursos, sino también la supervivencia de los pacientes: “los incluidos en E-Res Salud Hematología que reportan alertas tiene mejor supervivencia, y la comunicación de alertas graves permite una intervención precoz, disminuyendo un 75% el riesgo de muerte”, indicó.

Parecida eficacia ha tenido el proyecto “PROMs y PREMS en VIH”, presentado por la Dra. Beatriz Álvarez, especialista del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Fundación Jiménez Díaz. Gracias a esta iniciativa -afirmó-, que aplica de forma sistematizada la medición de la experiencia y resultados reportados por el paciente para ofrecernos información de sus necesidades y preocupaciones reales, podemos atenderles con una trayectoria transversal que les da voz y les hace partícipes de sus decisiones, guiándonos en los cambios necesarios para adaptarnos a ello”.

Otro ejemplo de innovación en salud digital es el uso del “Big DATA para el control de la infección quirúrgica” que, como señaló Álvaro Flores, residente del Servicio de Medicina Preventiva de la Fundación Jiménez Díaz, “facilita la vigilancia de un mayor número de procedimientos quirúrgicos, la identificación en tiempo real de infecciones -permite descartar negativos (hasta un 99, 98% de valor predictivo negativo), reduciendo hasta en un 89% el volumen de revisión-, y la implantación precoz de medidas de prevención y control”.

También el ámbito de la Farmacia Hospitalaria permite muchos avances en materia de salud digital, como demostró la intervención del Dr. José Manuel Martínez Sesmero, jefe de este servicio en el Hospital Universitario Clínico San Carlos. En su caso, “el diseño de un cuadro de mandos personalizable y dinámico para la visualización y análisis de indicadores de actividad de telefarmacia mediante herramientas avanzadas de Business Intelligence les ha permitido sintetizar y visualizar datos, personalizar informes interactivos, aplicar análisis avanzados, y mejorar decisiones estratégicas, tanto clínicas como de gestión”, dijo.

“La incorporación de herramientas basadas en la inteligencia artificial en el proceso radioterápico nos ha supuesto despegar hacia nuevas realidades en la práctica asistencial diaria, más precisas, seguras y eficientes”. Así sintetizaba la Dra. María Dolores de las Peñas, especialista del Servicio de Oncología Radioterápica del Rey Juan Carlos, las muchas innovaciones que ya son una realidad en su servicio, como el sistema M-Vision, las tecnologías SGRT AlingRT y SGRT AlingRT con DIBPH o el sistema Clarity Autoscan, y a las que se unirán otras aún más prometedoras, como el Elekta Unity para la administración de radiación con precisión milimétrica, o el MRIdian® MR-Guided Radiation Therapy System.

En la misma línea, los doctores Anthony Vizarreta y Carmelo Palacios, jefe del Servicio de Radiología del Infanta Elena y especialista del mismo servicio en la Fundación Jiménez Díaz, respectivamente, pusieron el foco en la aplicación de la inteligencia artificial y el modelaje 3D en imagen médica. Concretamente, la primera “aumenta el valor que las exploraciones radiológicas proporcionan al paciente, mejorando su experiencia, calidad y seguridad clínica y eficiencia”, indicó el Dr. Palacios; mientras que, para el Dr. Vizarreta, la planificación quirúrgica 3D digital mejora, entre otros, el coste-efectividad, la trazabilidad, la previsión de complicaciones o el entrenamiento previo en piezas traumatológicas.

El Circuito de Urgencia Digital es una alternativa no presencial aplicada a los procesos crónicos y menos emergentes, que tiene dos posibles vías de entrada (a través de llamada telefónica desde fuera del hospital o de videollamada desde el centro) y que permite atender la creciente demanda en las Urgencias Hospitalarias, con eficacia, agilidad y satisfacción para pacientes y facultativos. Así lo demuestran sus resultados, como expuso su responsable, el Dr. Jorge Short, subdirector médico de la Fundación Jiménez Díaz: “Desde su puesta en marcha hace un año, hemos atendido a más de 33.000 pacientes, con un NPS superior a 60, ningún reingreso en las 72 horas tras la atención en este circuito y la resolución del problema de salud en menos de 30 minutos en el 85% de los casos”.

También pensando en el paciente y en aprovechar la protocolización del circuito quirúrgico para mejorar la calidad y optimizar su trayectoria, el Dr. José Luis Gracia, jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación y coordinador del Bloque Quirúrgico del General de Villalba, compartió los avances en salud digital aplicados a su área. “Hemos estandarizado y automatizado pruebas preoperatorias, consolidado la consulta no presencial de anestesia, mejorado los formularios de consulta de preanestesia y elaborado vídeos informativos de los procesos anestésicos, disponibles en el Portal del Paciente”, relató, subrayando algunas mejoras obtenidas como la mejora de la experiencia del paciente y su comodidad y, sobre todo, la consolidación de la “consulta de preanestesia como un verdadero proceso clínico”.

Cambios de paradigma en la atención sanitaria

Todos estos proyectos conllevan, necesariamente, cambios de paradigma en la atención sanitaria. Y en ello se centró la última mesa de debate, cuyo primer ejemplo fue el chatbot oncológico, un paso más del proyecto de HOspital de día Oncológico Personalizado (HOPE) que mejora sus resultados ofreciendo atención personalizada 24/7, más allá del hospital y a tiempo real. Y es que, como explicó su promotora, la Dra. Cristina Caramés, especialista del Servicio de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz, “la detención precoz mejora el pronóstico y permite personalizar y realizar un tratamiento más adecuado, porque no es lo mismo identificar un efecto secundario al tratamiento oncológico de forma precoz a golpe de “click” desde casa, que detectarlo más avanzado, obligando al paciente a ir a Urgencias”.

La adaptación de la atención sanitaria también afecta al ámbito de la investigación, lo que explica EN-Salud (Salud Digital y ensayos clínicos), primer proyecto sobre el uso de herramientas digitales para mejorar el desarrollo de ensayos clínicos, y que expuso la Dra. Lucía Llanos, farmacóloga clínica de la Unidad de Investigación Clínica del Instituto de investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD): “El uso de herramientas de salud digital e inteligencia artificial para la identificación de pacientes candidatos, el seguimiento de los pacientes en ensayo o el cumplimiento de protocolos, nos ha permitido responder al importante aumento experimentado en la actividad de ensayos clínicos”.

Otro ejemplo de innovación en los modelos de consulta compartido en el encuentro fue la Teledermatología”, esta vez, de la mano del Dr. Tomás Toledo, responsable médico de este programa en la Territorial 3 y colaborador de los Hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña, quien puso de relieve sus beneficios, “tanto para el paciente -mayor acceso a la primera consulta y diagnóstico, y acceso más rápido al tratamiento electivo y de malignidad-, como para el médico -más productividad, mejor uso del tiempo…- y la organización: reducción de demoras, derivación de cirugías y diagnóstico patológico, etc”.

Finalmente, Marta del Olmo presentó la última y más novedosa iniciativa de innovación en salud digital desarrollada por esta red asistencial: el proyecto DECIDE SALUD (Toma de DECIsiones orientaDas a la mejora de los rEsultados en salud), que resume “la evolución en nuestros centros desde la satisfacción a través de las encuestas, a la fidelización (NPS) y la medición de la experiencia (PREMs y PROMs), para llegar a las decisiones compartidas”.

Esta forma de trabajo conjunta entre el profesional -experto en las alternativas terapéuticas basadas en la evidencia clínica- y el paciente -que lo es en lo que de verdad es importante para él- para elegir las opciones diagnósticas sobe las que puede existir incertidumbre, está, de nuevo, “orientada a los resultados en salud y permite ser más precisos en la indicación del tratamiento, dando peso a lo que más le importa a cada persona, tanto con respecto al plan terapéutico como durante el proceso asistencial”, concluyó Del Olmo.

Las I Jornadas de Innovación en Salud Digital Red 4H también incluyeron la entrega de los I Premios Jóvenes Investigadores Clínicos IIS-FJD y UICO Red, a cargo de la Dra. Carmen Ayuso, directora científica del IIS-FJD, y Juan Antonio Álvaro de la Parra, gerente de los Hospitales de Quirónsalud integrados en la red pública madrileña.