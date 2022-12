Gloria Vañó: “Para tener un corazón sano, es esencial tener un cuerpo sano”

Fact checked

Gloria Vañó Cabanes es fisioterapeuta, osteópata y nutricionista. Tras veintitrés años de trabajo, estudio e investigación y haber sido la directora de Fisioterapia y Rehabilitación cardiovascular en el equipo del Doctor D. Javier G. Castillo en el «Hispanic Heart Center» del Hospital Mount Sinaí de Manhattan-Nueva York desarrolló un sistema de tratamiento del corazón para las personas sanas y enfermas. Paralelamente a los estúdios de fisioterapia, estudió sin cesar el funcionamiento del cerebro, de la mente y de las emociones y su relación con el cuerpo con la intención de desarrollar sistemas de curación más efectivos. Actualmente sigue inmersa en la investigación científica del cuerpo y de la mente con el objetivo de implementar más y mejores técnicas para curar el corazón y ayudar a las personas a que mejoren su calidad de vida.

En su clínica “Gloria Vañó FISIOTERAPIA VIP” en Madrid se dedica al tratamiento de cualquier lesión corporal, a tratamientos antienvejecimiento y a la rehabilitación cardiaca. Ha colaborado con empresas como IBM, El hotel Ritz o los hoteles Meliá.

-¿De qué va su libro?

-“Cura tu corazón” trata sobre qué hay que hacer para tener un cuerpo sano y conseguir así que el corazón funcione a pleno rendimiento. Doy pautas de aplicación práctica basadas en la fisioterapia, el deporte, la nutrición y el coaching cardiovascular o “ behavioral cardiology”( para reducir el nivel de estrés).

Conocerás qué puede hacer la fisioterapia por ti para que, si estás sano, consigas un corazón a pleno rendimiento, el denominado “ Bienestar cardiaco”. También propongo la fisioterapia como coadyuvante de la medicina para tratar las lesiones cardiovasculares: nuevos factores de riesgo, nuevos tratamientos.

-¿Por qué decidió escribir este libro?

Todo empezó porque mi abuelo se murió de un infarto agudo de miocardio. Me afectó tanto que me dije a mi misma: “de esto no se muere nadie más en mi familia”, lo que me llevó a estudiar fisioterapia. Mi sueño desde que empecé a estudiar siempre fue aportarle más y mejores soluciones de salud cardiovascular a la sociedad en pos de un mayor bienestar físico, mental y emocional. Realizar un trabajo de divulgación en esta línea. En la medida que iban pasando los años sentía la urgencia de dar a conocer lo investigado para que todo el mundo se pudiera beneficiar de ello.

-Existen un sinfín de gestos que podemos hacer para cuidar nuestro corazón, ¿nos puede decir alguno?

-Una revisión de fisioterapia al menos una vez al mes. Para tener un corazón sano, es esencial tener un cuerpo sano: curarse las lesiones del cuerpo tiene como resultado un mejor funcionamiento cardiaco.

-Tratarse con fisioterapia problemas como la celulitis. Problemas que aparentemente se denominan “estéticos” son en realidad problemas de salud y que, en este caso, puede ser un indicativo de daño cardiovascular.

-Revisarse con fisioterapia antes de empezar a realizar ejercicio físico, durante y posteriormente es esencial para evitar lesiones y promover un buen funcionamiento cardiovascular.

-Un buen tratamiento de fisioterapia elimina estrés, uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

-Una simple tortícolis o una lumbalgia, pueden convertirse en factores de riesgo cardiovascular, de ahí la importancia de tratarlo.

-La fisioterapia te ayuda a adelgazar. Existen tratamientos que promueven un mejor funcionamiento de los órganos implicados en el proceso.

-Las ronqueras y las afonías pueden desencadenar daño cardiaco, mejoran con fisioterapia.

-La reparación del cuerpo con fisioterapia es esencial para la mejora de la salud cardiovascular.

-Limpiar la sangre con fisioterapia impulsa la salud de tu corazón hacia un mayor rendimiento.

-El masaje terapéutico en manos expertas favorece la función cardiovascular. En manos de un fisioterapeuta que tenga, además de los conocimientos técnicos, conocimientos sobre la parte psíquica y emocional de las personas y humanidad, esa intención de curar.

-Algunas pautas de entrenamiento mental para disminuir el nivel de estrés, clave en el uso que hacemos de nuestro cuerpo y en el funcionamiento cardiovascular.

-Cuestionario de fisioterapia de tu nivel de riesgo cardiovascular y propuesta de tratamiento. Para personas sanas y enfermas.

-Mi círculo lesional cardiovascular.

-Factores de riesgo cardiovascular desde el punto de vista de la fisioterapia.

-La expresión emocional como sistema de mejora cardiovascular. Se puede enfermar de corazón por motivos emocionales. Aprender a gestionar las emociones y su expresión es esencial para la salud del mismo.

-¿A qué técnicas cardiorrespiratorias te refieres?

Presto atención a la parte mental/emocional con el “coaching cardiovascular”, un sistema de entrenamiento mental para la reducción del estrés basado en los patrones de pensamiento.