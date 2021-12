Cada día sabemos más sobre esta nueva variante que tiene al mundo y, concretamente, Europa en vilo. El microbiólogo Adolfo García-Sastre, codirector del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes y de la Escuela de Medicina del Mount Sinai de Nueva York, ha dado algunos inputs de la variante, como que es difícil que si estás vacunado, tengas una enfermedad severa, también con ómicron.

Lo ha declarado en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, si bien ello deben verse “de forma preliminar” porque esta variante está en estudio todavía. Una de las cosas que ha destacado especialmente sobre ómicron es que destaca por su velocidad de transmisión.

Ha comentado que «desde el momento de la infección hasta que alguien pasaba a poder contagiar pasaban 6 días con la delta. Pero con la nueva pasan 3”.

Sobre las vacunas y ómicron

Aunque las vacunas frente a esta variante disminuyen su eficacia, entre 20 y 40 veces, García-Sastre ve que es muy difícil que si estás vacunado, aunque te infectes con ómicron, tengas una enfermedad severa. Lo que más preocupa a los científicos es que presenta muchas mutaciones de golpe.

Es entre dos y tres veces más contagiosa que la anterior, delta, y tendría una capacidad de evadir las vacunas, al menos en cuanto a transmisión de la enfermedad, no tanto así como enfermedad grave, según el experto. “Esto supondría que en estos coronavirus, en el futuro, y si cambia todos los años, deberíamos vacunarnos todos los años, como la gripe”.

El experto opina que es entonces necesaria una vacunación para mayor cantidad de variantes que pueden venir. Respecto a la tercera dosis, García-Sastre no sabe cuánto va a durar la inmunidad, “pero es posible que dure más”.

¿Es más grave que la anterior variante?

El experto también ha indicado, que de momento, no cree que sea una variante más grave, “pero no sabemos si es más leve”, porque este punto no está tan claro del todo, y a diferencia de lo que se pensaba en un inicio, quizás no es tan leve como se creía.

En todo caso, algunas comunidades están poniendo restricciones y otras lo están pidiendo al ejecutivo central para poder frenar el número de contagios al alza. Pues en España el número de contagios se expande, si bien hay que indicar que otros países que estaba en peor situación, como Alemania, hace unos meses, ahora han viso reducir sus contagios.