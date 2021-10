La subvariante de la variante Delta, la Delta Plus ya está en España. Hay diversos casos en Cataluña y en Madrid, además de Castilla y León, entre otras. Ya sabemos, por la experiencia que tenemos, que esta variante se irá extendiendo y seguramente ahora haya muchos más casos de los citados. ¿Es más contagiosa y trasmitible?

Por el momento se está estudiando si realmente la Delta Plus es más contagiosa, porque sí parece ser más transmisible. Ahora ya está en muchos países de Europa y Estados Unidos, si bien las autoridades llaman a la calma.

Qué es la Delta Plus

Hablamos de la mutación, que no es nueva, porque hace meses que pulula en diversos sitios, tiene el nombre científico de AY.4.2, y aunque está por estudiar, los expertos nombran que estamos ante una variante que es entre un 10 y 15 % más transmisible que la versión Delta que ya es la tónica en la gran parte de Europa.

Decimos que no es nueva porque en junio ya englobaba más de 40 casos todos localizados en la India.

Como es una variante algo distinta, se cree que los síntomas también son diferentes en comparación con la Delta y la variante británica y primera original Covid. Hemos visto que los síntomas han ido variando y en este caso hay dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato. Esto se puede confundir con un constipado, de tal forma que sucedía con la Delta. Por lo que a veces es complicado saber si estamos o no infectados.

Vacunas y variante Delta Plus

En espera de saber cuánto más contagiosa es esta subvariante, ya que los virus mutan y los científicos explicaron que es normal y que esto podía suceder, queremos saber si las vacunas son realmente eficaces y pueden proteger ante la Delta Plus.

Los expertos comentan que las vacunas son eficaces ante esta nueva variante en especial en lo que respecta a una infección más grave, hospitalización o fallecimiento. Es decir, que nos podemos contagiar pero de forma algo más leve, gracias a las vacunas.

La Delta Plus ya está en España y por ello el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explica que no están preocupados por esta variante, pues de momento, que se sepa, los casos de Delta Plus en España no han precisado de hospitalización.

Ahora cabe esperar que esto no vaya a más, porque los casos sí es probable que se expandan pero se espera que las vacunas puedan frenar los casos. De momento se está siguiendo muy de cerca la nueva variante.