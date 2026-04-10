¿Fiambrera de vidrio o de plástico? Un experto revela lo que nadie te cuenta

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La conservación de alimentos resulta clave para mantener la higiene y seguridad necesaria en la prevención de riesgos y enfermedades. En este sentido, elegir entre una fiambrera de plástico o de vidrio parece una decisión menor, pero en realidad tiene consecuencias importantes para la salud, la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos. Cada vez más expertos advierten sobre los riesgos asociados al uso de ciertos plásticos, especialmente cuando se calientan.

Al mismo tiempo, el vidrio se posiciona como una alternativa más segura y estable. Así, entender cómo reaccionan estos materiales ante el calor y el contacto con diferentes alimentos permite tomar decisiones más conscientes en la vida cotidiana y reducir la exposición a sustancias potencialmente perjudiciales en el día a día personal. Según explica a Receitas la nutricionista Elitânia Paulino, coordinadora del curso de Nutrición en Uninassau Garanhuns, el vidrio es un material químicamente estable que no interfiere con el calentamiento de los alimentos, lo que favorece una distribución uniforme del calor.

¿Fiambrera de vidrio o de plástico?

En cambio, el plástico puede calentarse de forma desigual dependiendo de su composición, grosor y calidad, generando zonas más calientes y otras más frías. Esto no solo afecta la textura de los alimentos, sino también su seguridad. «Además, algunos plásticos contienen bisfenol A, una sustancia que puede migrar a la comida cuando se expone al calor, especialmente en alimentos grasos o calientes», menciona.

La experta advierte que incluso los plásticos etiquetados como libres de BPA pueden contener compuestos similares, lo que mantiene la preocupación científica sobre su uso continuado. Por otro lado, desde Spatz Medical señalan que estos materiales pueden liberar compuestos orgánicos volátiles, asociados a efectos negativos a largo plazo en la salud humana.

Así, la fiambrera deja de ser un simple accesorio para convertirse en una herramienta clave en el cuidado del bienestar personal y familiar. Además, incorporar este tipo de recipientes también favorece la organización doméstica y reduce el uso de materiales desechables.

Una de las principales diferencias entre ambos materiales radica en su comportamiento frente al calor. «El vidrio distribuye la temperatura de manera uniforme, evitando puntos excesivamente calientes que puedan deteriorar los alimentos o favorecer la proliferación de bacterias», explica Elitânia Paulino.

A su vez, la especialista advierte que el plástico puede generar calentamientos irregulares que afectan tanto la calidad como la seguridad de la comida almacenada y recalentada en el microondas.

¿Cuáles son los riesgos del plástico en contacto con alimentos?

El uso de recipientes plásticos pude ofrecer la posible exposición a sustancias químicas. Según las fuentes citadas, compuestos como el bisfenol A o los compuestos orgánicos volátiles pueden migrar hacia los alimentos, especialmente si contienen grasas o son ácidos.

«Este proceso puede parecer imperceptible, pero a largo plazo se ha relacionado con alteraciones hormonales, problemas metabólicos e incluso enfermedades cardiovasculares», comentan desde Spatz Medical. Por esta razón, muchos especialistas recomiendan limitar el uso de plástico para calentar comidas.

¿Qué ventajas presenta la fiambrera de vidrio para conservar y calentar alimentos?

El vidrio destaca por su estabilidad y por no liberar sustancias al entrar en contacto con el calor. Esto lo convierte en una opción más segura para almacenar, transportar y recalentar alimentos.

Además, permite conservar mejor el sabor y la textura original de las comidas. Aunque su coste puede ser mayor y su peso menos práctico, se trata de una inversión que favorece la salud a largo plazo.

¿Qué opción elegir según los expertos: fiambrera de vidrio o de plástico?

A la hora de decidir, la recomendación general es priorizar el vidrio siempre que sea posible, especialmente para calentar alimentos. El plástico puede seguir utilizándose para almacenamiento en frío o transporte ocasional, pero conviene evitar su exposición a altas temperaturas.

Adoptar este hábito reduce riesgos y contribuye a una alimentación más segura. En definitiva, elegir el material adecuado no solo depende de la comodidad, sino también del impacto que tiene en la salud diaria.

A su vez, optar por envases de vidrio permite reducir la exposición a sustancias químicas potencialmente dañinas y mejorar la calidad de los alimentos consumidos a diario. Este cambio no requiere grandes esfuerzos, pero sí una mayor conciencia sobre los materiales que utilizamos en la cocina.

Cuáles son los mejores tipos de fiambreras

Ésta es una pregunta cuya respuesta dependerá de varios factores, aunque los de plástico son los más usados. Casi todos los preferimos porque no se rompen ni estropean, y porque limpiarlos es algo relativamente fácil. Pero perjudican el medio ambiente.

Los tuppers de cristal son perfectos para la casa, pues permiten recalentar los alimentos dentro de ellos. Tampoco pierdas de vista que, a diferencia de los de plástico, no alteran el sabor de los productos con el tiempo.

Los herméticos son aquellos especialmente diseñados para contener líquido en su interior. Fabricados en plástico duro o en cristal, son ideales para conservar tus sopas, cremas o salsas por meses.