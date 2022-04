Antes de hacer ejercicio, muchas personas ponen excusas para no hacer deporte. Esto es un gran error, pues es algo saludable que nos ayuda a mantener nuestro físico y también nuestra mente. Y es que, aunque una gran parte de usuarios llega al gimnasio en enero para hacer ejercicio, a medida que pasan los meses, ponen excusas y no van.

Te contamos, por esto, cómo poder evitar las excusas para no hacer deporte. Ponlas en práctica y todo será más sencillo.

Nunca hay tiempo

No es verdad. Para evitar esta sonada excusa que hemos dicho y oído tantas veces, sólo hay que buscar 10 minutos al día, otros 20 para caminar y hacer otras cosas como subir escaleras para movernos.

El gimnasio es caro

Esto depende. Tenemos cadenas de gimnasio más caras y otras realmente muy asequibles de precio. Pero no es ninguna excusa para hacer ejercicio, pues no solamente lo puedes hacer ahí. Hay material para hacer en casa, videos para seguir y también parques al aire libre.

No me gusta ningún deporte

Pues eres raro. Hay cantidad de disciplinas deportivas que seguro te van a gustar, porque son dispares, desde las típicas máquinas, a acciones más grupales como el baile. Busca bien, algo te gustará hacer.

Hace mal tiempo

Algunas personas no salen , no van al gimnasio o deciden no correr porque hace más frío o viento. Está claro que hay días en los que no nos apetece hacer nada, pero esto no tiene que ser la norma. Al contrario, si hay lluvia, dentro del gym estarás resguardado y pasarás la tarde bien entretenido.

Me canso

Si empiezas muy fuerte haciendo deporte entonces sí te cansarás. Hazlo de manera progresiva y verás cómo podrás seguir sin mucho esfuerzo y entonces irás viendo resultados.

Si te cansas es que no tienes suficiente energía y esto es un problema de alimentación y de vida saludable general. Cuando comes y descansas bien, entonces tienes ganas de más, y si empiezas a moverte, verás que no puedes parar.

Ya estoy delgado y no hace falta hacer ejercicio

Pensar en ello es un gran error, puesto que el deporte va más allá de estar delgado. Es un modo de vida saludable, de estar bien por fuera y por dentro y totalmente necesario.

No sé cuánto tiempo debo hacer ejercicio

Algunos estudios establecen que el 60% de la población cree que un entrenamiento debe durar más de 45 minutos. Pero no es así, ya es suficiente con 20 minutos siempre que sea de una forma constante. Y si no estás seguro pregunta a un entrenador personal en el gimnasio, a un amigo o consulta al médico, tienes muchas opciones. Ahora ya no hay excusas.

¡Me aburro!

Esto sucede por diversas razones. Por un lado, porque no estamos motivados para hacer deporte. Y por otro lado porque estamos practicando la disciplina equivocada. Puedes empezar con uno y si te aburres seguir con otro y así.

Tengo miedo a lesionarme

Es otra excusa para no hacer deporte. Pero nada más, porque si calentamos antes y hacemos caso de los pasos previos que debemos hacer en cada momento, no habrá lugar a las lesiones. Preguntaremos antes al entrenador y al fisioterapeuta sobre estas cuestiones para estar más tranquilos.

No veo resultados, lo dejo

Algunas personas no tienen paciencia, creen que con un día ya estarán delgados y en forma. Hay que darle tiempo para que el cuerpo se acostumbre al ejercicio, porque ya sabes que los resultados no se ven de un día para otro.

Además es algo progresivo. Está claro: no podemos ir al gimnasio una semana sí y otra no, porque entonces no habrá resultados en ningún momento.