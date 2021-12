En el terreno de la nutrición y ante la opinión superficial de aquellas personas que están empezando a introducirse en la teoría de la alimentación saludable, suelen demonizarse los carbohidratos ya que estos pueden parecer uno de los principales enemigos para lograr comer de forma saludable, pues se asocian a los grasos aceites hidrogenados, a los azúcares refinados y a la comida rápida o ultraprocesada y no suelen incluirse en las dietas, sino que a menudo aparecen en el apartado de “alimentos que es mejor evitar”. Conoce cuáles son los carbohidratos saludables que puedes introducir en la dieta.

Pero lo cierto es que, buscando un poco más de información, es fácil darse cuenta de que no tenemos porqué evitar todos los tipos de carbohidratos, ya que no solo hay algunos que son saludables, sino que ciertos tipos de estos alimentos también son necesarios en cualquier dieta variada parte de una vida sana al ser los encargados de dotar a nuestro cuerpo de la energía necesaria para poder funcionar.

Aprovecha los beneficios de los carbohidratos saludables

Aunque quizás te sorprenda, seguro que los alimentos que a continuación nombraremos ya se incluyen en tu rutina habitual, pues suelen ser productos económicos y de fácil consumo que la mayoría de personas tienen en casa -pero cuyas propiedades desestiman o no valoran lo suficiente-. Aun así, no te presentaremos los clásicos carbohidratos que ya conoces y que seguro has evitado durante alguna época de tu vida en la que has querido evitar un aumento de peso, ya que seguro conoces bien las ventajas e inconvenientes del arroz o la pasta.

A continuación, te explicaremos qué alimentos podrás empezar a comer con la tranquilidad de saber que, aun tratándose de carbohidratos, su aporte nutricional será beneficioso para tu salud.

Conoce mejor tu nevera para empezar a practicar una alimentación más consciente

Si bien la pasta y el arroz, ya mencionados, son alimentos muy versátiles y de fácil consumo, es importante que tengas presente que debes limitar su ingesta e intentar que en ambos casos el producto sea integral y usar poco aceite al cocinarlos, y es que si los incluyes en tus platos antes de cualquier entrenamiento te aseguras una beneficiosa fuente de energía sobre todo al combinarlos con verduras o proteína animal.

Pero los demás carbohidratos saludables que debes tener en cuenta son, sobre todo, los plátanos, la avena y las patatas -estas últimas también ricas en vitamina C, vitamina B6 y potasio, al igual que el plátano-, siendo todos ellos saciantes y con un alto contenido en fibra.

Además, otro alimento con unas características similares, son los cereales integrales, los cuales, a parte de lo ya mencionado, ayudan a regular el tránsito intestinal y el metabolismo.

Siendo consciente de todo esto, ya no tienes excusas para seguir eludiendo este tipo de alimentos porque, como has visto, contar con ellos contribuirá a una mejor alimentación y, en consecuencia, a un bienestar saludable más duradero.