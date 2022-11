Esto es lo que dice la forma de tu ombligo sobre tu salud

Fact checked

Si bien lo más aconsejable para conocer cuál es nuestro estado físico es recurrir a los profesionales en la materia, no podemos perder de vista que nuestro cuerpo habla, y da señales sobre las condiciones en que nos hallamos. Por ejemplo, en el presente artículo vamos a explicar lo que dice la forma de tu ombligo sobre tu salud.

Cometemos el grave error de pensar que nuestro ombligo sólo tiene razón de ser durante el nacimiento. Aunque evidentemente es entonces que cumple su principal función, eso no significa que no pueda ser útil ofreciéndonos algunos indicios de que las cosas no van bien a nivel físico y que debemos hacer algo.

Lo que dice la forma de tu ombligo sobre tu salud

De acuerdo al usuario de TikTok @doctor.humber, quien posee más de dos millones y medio de seguidores dentro de esta red social, observar el aspecto de nuestro ombligo puede ser importante para detectar ciertas anomalías.

Básicamente, hay que prestar atención a su figura y, en base a la evidencia científica, saber lo siguiente:

Ombligo salido

También conocido como ombligo en forma de botón, adquiere esa posición cuando el individuo tiene una hernia. Sumamente común en niños y embarazadas, no es un inconveniente grave y no suele producir consecuencias.

Ombligo hundido

Los ombligos en los que se genera un hundimiento profundo, cuyo final es imperceptible al ojo, son frecuentes en hombres y mujeres con tendencia al sobrepeso, o que han sufrido obesidad más allá de que hayan adelgazado. Justamente, el ombligo se hunde por el exceso de grasa en esa zona específica.

Alargado

El alargamiento del ombligo es una buena señal, porque indica que la piel está tirante, y que los músculos debajo de ésta están fuertes. Generalmente, aparece en quienes mantienen su peso ideal y trabajan sus abdominales.

Ombligo en forma de «T»

Esta fisonomía excepcional del ombligo suele relacionarse con personas que padecen de problemas musculares.

En forma de «C»

Por curioso que parezca, la «C» o «U» del ombligo es resultado de una mala cicatrización del cordón umbilical, por lo que tampoco supone riesgos para la salud.

Ombligo en forma de almendra

No tan habitual como otros, puede señalar que el individuo es propenso a los desgarros musculares en la región.

En conclusión, tanto el ombligo como otras partes del cuerpo son sabias y pueden alertarnos de alguna alteración. Prestar atención a su forma, color o incluso sensación al tacto, es fundamental para prevenir diversos trastornos.