Las pruebas de cribado para la detección precoz del virus del papiloma humano (VPH) o la citología pueden prevenir hasta el 90% de los casos de cáncer de cuello de útero al detectar y tratar lesiones en los tejidos antes de que se conviertan en cancerosas. Esto hace que el cáncer cervical (también así llamado) sea uno de los que mejor podemos prevenir. No obstante, se sabe que no todas las mujeres pasan por estas pruebas de cribado.

Los porcentajes varían en función de los países, en Estados Unidos, por ejemplo, solo un 75% de las féminas llegan a hacerse los test tal como recomiendan las sociedades científicas. Los motivos son numerosos: dificultades en el acceso a servicios sanitarios, preocupación por la incomodidad del examen…

June Y. Hou, profesora de obstetricia y ginecología en la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos) lleva años especializándose en acceso a atención sanitaria y programas preventivos. Su equipo ha analizado las pruebas de VPH recogidas en consultas médicas, desde 2025, y los análisis que pueden llevarse a cabo en el domicilio, que se conocen como Teal Wand.

Recientemente, la administración sanitaria estadounidense ha actualizado sus guías para incluir este método entre las recomendaciones para la prevención del cáncer de cuello uterino. Siguiendo estas indicaciones actualizadas, el método es preferible para las mujeres de edades comprendidas entre los 30 y los 65 años.

Los métodos convencionales siguen estando disponibles, incluida la prueba combinada de VPH y citología cada cinco años, o la citología cada tres. La idea es que las mujeres tengan más opciones y facilidades para incorporarse a este tipo de cribado.

¿Cómo funciona?

En principio, la mayoría de las participantes que tienen acceso a la prueba a domicilio comienzan por completar un cuestionario, y tienen una consulta médica virtual con uno de los expertos de Teal Health. Cuando se confirma que son candidatas adecuadas al test, se lo hacen llegar a casa por correo, con instrucciones claras sobre cómo recoger la muestra y enviarla al laboratorio. Los resultados están disponibles para el paciente, pero además son documentados y supervisados por la empresa que envía el test.

Si hacen aconsejable realizar seguimiento, se coordina una consulta con un especialista. Además, las pacientes pueden elegir la opción de hacer que la prueba llegue a su ginecólogo si así lo prefieren. Si no es necesario, se deja la próxima prueba para tres años más adelante.

En mujeres de edades comprendidas entre los 21 y los 29 años, la infección por VPH es muy frecuente (y de poca duración). Lo habitual es que el propio sistema inmunitario elimina el virus por sí mismo. La mayor parte de las infecciones que se contraen en este periodo no derivan en cáncer. Como realizar pruebas de VPH en este grupo de población podría hacer que se realizaran consultas y seguimientos innecesarios, se suele recomendar someterse a una citología cada tres años.

Los científicos están más preocupados por otros grupos de edad, sobre todo quienes viven en áreas rurales o aquellos que, por diversos motivos, tienen dificultades para acceder a la atención sanitaria.

De acuerdo con la investigación que han llevado a cabo los expertos de la Universidad de Columbia, muchas personas que acuden a los servicios de medicina de familia pasan por alto las revisiones ginecológicas.

La comodidad que ofrece la posibilidad de llevar a cabo el test en casa significa que para muchas de esas mujeres es una herramienta preventiva que puede incorporarse a su rutina, lo que contribuye a detectar los problemas a tiempo y mejorar los resultados de los tratamientos, si fueran necesarios.

En los países en los que se ha puesto en marcha este tipo de pruebas, la proporción de población protegida ha aumentado y, según algunos expertos, «quizá podría erradicarse el cáncer de cuello uterino».