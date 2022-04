La hinchazón de labios es uno de los trastornos más molestos que podemos llegar a sufrir, teniendo en cuenta que estos recubrimientos de la parte externa de la boca cumplen un rol esencial en lo que a la relación con el entorno en general, y a los alimentos en particular, refiere. Descubre las causas por las que se hinchan los labios.

No siempre sabremos cuál es la explicación detrás de los labios hinchados, lo que se debe a que son numerosas las potenciales causas de la molestia.

Y como además de descubrir el origen de este problema será fundamental para iniciar un tratamiento, entonces hay que detenerse en algunos de los posibles disparadores para conocerlos y evaluarlos.

Cuáles son las principales causas por las que se hinchan los labios

Mucocele

El mucocele es descrito como una especie de bulto que se produce en la piel, sobre todo en labios, cuya presencia es el resultado de un vaso sanguíneo roto por una determinada circunstancia. Generalmente se reabsorbe por sí sólo, por lo que no representa un problema grave.

En el caso de que la formación de estos bultos se haga crónica hay que consultar a un médico.

Herpes labial

El labial es una de las variantes más clásicas de afección provocada por el virus del herpes simple. Sumamente contagiosa, quien la padece debe extremar las medidas de higiene oral y la precaución en el contacto con las demás personas.

Es fácil distinguirla porque aparece como un brote repentino, que permanece latente en el cuerpo, generando unas lesiones muy específicas, a las que se conoce como “calenturas labiales”.

Absceso o flemón dental

El flemón dental, también denominado absceso bucal, es otra afección muy habitual en los labios. Infecciosa y de tipo inflamatoria, esta herida es consecuencia del acumulamiento de pus en zonas concretas de la boca, y requiere de atención profesional inmediata de un dentista porque bacterias como éstas son capaces de dañar los dientes, hasta derivar en patologías periodontales serias.

Traumatismos

Obviamente, no pueden descartarse de ninguna manera los traumatismos, los golpes en los labios. Puede que sean más sencillos de identificar porque generalmente somos conscientes de los golpes, pero la recomendación en esta situación es que no pierdas tiempo, y acudas a una clínica dental. Tienen que revisar que no haya pequeñas fisuras donde puedan penetrar las bacterias.

Ortodoncia

En un pequeño porcentaje, la ortodoncia puede estar detrás de los labios hinchados, pero podemos evitarlo con un mantenimiento regular de los brackets, como cualquier ortodoncista aconseja realizar.