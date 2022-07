Estas son las bebidas que perjudican la salud renal

Las ERC o Enfermedades Renales Crónicas son mucho más comunes de lo que parecen, afectando actualmente a 1 de cada 5 personas mayores de 60 años, una cifra que incluso crecería si todos estuvieran debidamente diagnosticados, lo que nos da la idea de qué tan frecuente resulta. Debes consultar las bebidas que perjudican la salud renal.

Con una incidencia cercana al 10% del total de la población mundial, por lo que incluye además a muchas personas por debajo de la edad antes mencionada, las ERC no sólo son multifactoriales, sino que también son sumamente costosas. De allí la necesidad de intentar evitar su aparición.

Debemos ser cuidadosos con lo que comemos y, sobre todo, con lo que bebemos. Estudios recientes hacen hincapié en la necesidad de ser muy estrictos con nuestras dietas.

Las bebidas que perjudican la salud renal

Por ejemplo, un informe de este mismo año del equipo del CIBEROBN, liderado por Jordi Salas y Andrés Díaz desde la Universidad Rovira i Virgili -URV-, marco del proyecto PREDIMED-Plus, ya alertó un par de meses atrás que existe una estrecha relación entre el consumo de té y café con esta enfermedad.

A partir de una investigación con más de 5.000 voluntarios, esos expertos determinaron que estas dos bebidas, de consumo masivo a nivel mundial y que contienen cafeína en su composición, podrían ser causantes de los cambios en la tasa de filtración glomerular de los riñones, imprescindible indicador a la hora de analizar cómo funcionan estos órganos.

En particular, el ojo está puesto sobre el componente cafeína, ya que los síntomas negativos de beber tanto café como té no se reprodujeron en los voluntarios que bebieron café descafeinado. Después de un año de seguirles, sus tasas de filtración glomerular no habían sufrido variantes, y eso lleva inevitablemente a pensar que el problema está en la cafeína.

No más de dos tazas de café al día

A partir de este estudio, los especialistas concluyen que debemos moderar nuestra ingesta diaria de té y más que nada de café, sin excedernos de las dos tazas diarias. Quienes no lo hagan, convivirán con un 19% más de probabilidades de padecer esta problemática, perdiendo en poco tiempo parte de la función renal, con los inconvenientes que eso supone.

Los autores del estudio afirman que más allá de que tanto el café como el té son bioactivos, beneficiosos para el organismo por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, debemos controlar sus efectos secundarios en altas dosis, estando la mayor parte de ellos relacionados con las ERC.