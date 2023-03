Fact checked

La epidemia de la gripe está asolando España cuando nos encontramos a las puertas de la primavera, una época proclive para que la incidencia de estos virus desciendan. Sin embargo, en la última semana, se han notificado más de 150.000 nuevos casos que seguirán aumentando. Los virólogos han señalado que aún quedan dos o tres semanas antes de la estabilización en nuestro país. Estos virus respiratorios, que han estado latentes durante la pandemia debido principalmente a las medidas sanitarias impuestas para evitar los contagios covid, han causado un efecto rebote y aumentado ahora las infecciones respiratorias como la gripe A y B.

El informe epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III no deja duda alguna. La tasa global de IRAs en la semana 08/2023 se sitúa en 754,4 casos por 100.000 habitantes. En cuanto al porcentaje de positividad del SARS- CoV-2, gripe y VRS es de 4,2%, 34,3% y 1,2% respectivamente. Por otra parte, la tasa de gripe en Atención Primaria describe una segunda onda estacional de gripe asociada a la circulación de virus de la gripe B. En este sentido se recoge que las mayores tasas de gripe se observan principalmente en los menores de 15 años.

Al comienzo del año 2023, la incidencia en nuestro país se situaba en 240 casos por 100.000 habitantes y ahora se rozan los 800. Una situación poco normal que podría estar produciéndose por la combinación de las cepas de gripe A y B. Por otra parte, según los mismos estudios, lo más lógico es que ya en diciembre se hubiera dado uno de los picos y no como ha ocurrido en este caso que comenzó la expansión gripal en enero.

Hospitalizaciones

Pese a que el nivel de incidencia de la gripe a primera vista, según los datos de la Atención Primaria, es significativamente mayor al de la covid, en ambos casos estas enfermedades afectan de manera importante a los colectivos más vulnerables, especialmente a los ciudadanos de más de 79 años.

En cuanto a la de hospitalización por contagio de covid, en febrero era de 2,2 casos por cada cien mil 100.000 habitantes. El avance de los nuevos linajes y sublinajes de ómicron, como laBQ.1 y derivadas -que gana terreno tras ser detectada en octubre- no ha derivado en un mayor impacto hospitalario en estos meses, ya que los últimos indicadores sobre la pandemia del Ministerio de Sanidad apuntan que siguen descendiendo: 2,7 % de ocupación hospitalaria con cerca de 3.500 pacientes ingresados vinculados a infección «con o por» covid. Intensidad alta en Europa La actividad del virus de la gripe presenta una actividad de intensidad alta o media y/o generalizada en 33 de los 38 países o zonas de Europa. Así, lo ha informado recientemente el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) Las notificaciones provienen de la semana del 30 de enero al 5 de febrero, lo que indica una circulación «importante» del virus estacional en toda la región. Los lugares donde se ha detectado una actividad de gripe estacional superior al 40 por ciento en la atención primaria son: Países Bajos, Rumanía, Francia, Eslovenia, Eslovaquia, Israel y Ucrania. El ECDC ha indicado que el porcentaje de muestras positivas en Europa se ha mantenido por encima del umbral epidémico (10%) y ha aumentado al 24 por ciento en la semana del 30 de enero al 5 de febrero, en comparación con el 22 por ciento de la semana anterior.

Patógeno

Hay cuatro tipos de virus de la gripe estacional: A, B, C y D. Los causantes de las epidemias estacionales son los virus gripales de tipo A y B. Los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función de las combinaciones de dos proteínas de su superficie: la hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA). Los subtipos actualmente circulantes en el ser humano son el A(H1N1) y el A(H3N2). El A(H1N1) también se conoce como A(H1N1)pdm09, pues fue el causante de la pandemia de 2009 y posteriormente sustituyó al virus de la gripe estacional A(H1N1) que circulaba hasta entonces. Todas las pandemias conocidas han sido causadas por virus gripales de tipo A.

Los virus de tipo B no se clasifican en subtipos, pero los circulantes actualmente pueden dividirse en dos linajes B/Yamagata y B/Victoria. Los virus de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar infecciones leves, por lo que carecen de importancia desde el punto de vista de la salud pública. Los virus de tipo D afectan principalmente al ganado y no parecen ser causa de infección ni enfermedad en el ser humano.

Signos y síntomas

La gripe estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre, tos (generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. La tos puede ser intensa y durar 2 semanas o más. La fiebre y los demás síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una semana, sin necesidad de atención médica. No obstante, en personas con alto riesgo (véase más abajo) la gripe puede ser una enfermedad grave, e incluso mortal.

La enfermedad puede ser leve, grave o incluso mortal. La hospitalización y la muerte son más frecuentes en grupos de alto riesgo. Se calcula que las epidemias anuales causan 3 a 5 millones de casos graves y 290.000 a 650. 000 muertes.

En los países industrializados, la mayoría de las muertes relacionadas con la gripe se producen en mayores de 65 años (1). Las epidemias pueden causar gran absentismo laboral/escolar y pérdidas de productividad. Las clínicas y hospitales pueden verse desbordados durante los periodos de máxima actividad de la enfermedad.

No se conocen bien los efectos de las epidemias estacionales en los países en desarrollo, pero las investigaciones indican que el 99% de las muertes de menores de 5 años con infecciones de las vías respiratorias inferiores relacionadas con la gripe se producen en esos países (2).